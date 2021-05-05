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05.05.2021 15:48
Рубрика: Власть

Алексей Русских хочет закрепить выпускников в Ульяновской области

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать программу для закрепления выпускников учебных заведений на территории Ульяновской области. Инициатива была им озвучена в ходе заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Фото: Ульяновский государственный технический университет Фото: Ульяновский государственный технический университет
Фото: Ульяновский государственный технический университет

Открывая заседание, глава региона призвал участников внести конкретные предложения по улучшению социально-экономической ситуации Ульяновской области. Особое внимание было уделено дополнительным мерам по трудоустройству молодежи.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Врио ульяновского губернатора Алексей Русских пообщался с профсоюзами

- У нас интересная ситуация складывается. С одной стороны не хватает хороших квалифицированных кадров, с другой - у нас огромный отток молодежи из области. Мы лидируем по стране, входим в десятку. Считаю, надо создать какие-нибудь социальные пакеты, чтобы выпускники школ, ссузов и вузов оставались в регионе. Предлагаю подумать, как это сделать, - сказал Алексей Русских. Он поручил и.о. председателя правительства Александру Смекалину, министерствам просвещения и экономического развития создать комиссию для разработки соответствующей программы.

Также на заседании комиссии был рассмотрен вопрос восстановления ситуации на рынке труда до конца текущего года. Алексей Русских напомнил, что задача была озвучена президентом РФ в послании Федеральному Собранию.

- Рост безработицы в связи с локдауном в ряде отраслей стал одним из серьезных ударов, который нанесла пандемия. Чтобы обеспечить экономическую стабильность, Ульяновская область была среди первых регионов, кто стал снимать ограничительные меры с предприятий. Также правительством региона был разработан комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. За счет средств областного бюджета поддержку получили более 2 300 предпринимателей из пострадавших отраслей на сумму почти 430 млн рублей. Но, конечно, главное в этом вопросе - люди. Нам удалось сохранить порядка 13 тысяч рабочих мест, - рассказал глава кабмина Александр Смекалин.

По информации агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов, показатели будут достигнуты к лету. На сегодня уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,11%, на учете в органах занятости стоит 6 661 человек, фиксируется устойчивая динамика снижения числа безработных.

В рамках заседания врио Губернатора вручил знамя, знак и свидетельство о присвоении звания "Организация трудовой славы" руководству акционерного общества "Контактор".

Спрака "РГ"

Закон "О звании Ульяновской области "Организация трудовой славы" принят в 2014 году в целях увековечивания памяти и подвига тружеников тыла, предприятий, внесших вклад в приближение Победы. Звание присваивается организациям, которые выпускали в годы Великой Отечественной войны продукцию для нужд обороны страны, вели медицинскую деятельность, внесшие существенный вклад в обеспечении победы. Предприятие в настоящее время должно осуществлять тот же вид деятельности, что и в годы Великой Отечественной войны.

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