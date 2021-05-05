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Рубрика: Культура

Драма с книжной полки

В объявленный в Ульяновске Год книги разразился библиотечный скандал
Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 97(8448)
На родине Ленина разгорелся конфликт между коллективом Ульяновской библиотеки духовной культуры N8 и Централизованной библиотечной системой (ЦБС) города.
Фото: предоставлено коллективом библиотеки № 8 г. Ульяновска Фото: предоставлено коллективом библиотеки № 8 г. Ульяновска
Фото: предоставлено коллективом библиотеки № 8 г. Ульяновска

Речь идет о не совсем обычной библиотеке. "Восьмерка" считается одной из самых ярких творческих площадок Ульяновска. Это место встреч городского сообщества писателей, художников, бардов, музыкантов. Среди ее гостей в свое время отметились писатель Денис Драгунский, публицист Анатолий Вассерман, ректор Литературного института Алексей Варламов, критик Сергей Куняев.

Фото: TikTok
Российская национальная библиотека пришла в TikTok

Муниципальные чиновники считают, что сегодня библиотеки должны приносить прибыль. Можно, например, сдавать в аренду игровую приставку, принтер, проводить утренники в детских садах и школах. Подобные планы "спускают" коллективу из городской ЦБС. Не вписываясь в заданные показатели, сотрудники получают зарплату чуть более МРОТ. Это и возмутило руководство библиотеки, которое предложило передать заведение в областное подчинение. С такой инициативой направили письмо, подписанное представителями творческой интеллигенции города, экс-губернатору Сергею Морозову. Но ответа не последовало, а потом власть и вовсе поменялась. Морозов, напомним, ушел в отставку в начале апреля этого года.

В марте библиотеку покинула ее основательница заслуженный работник культуры региона Людмила Ильина. Некоторое время читальня проработала под началом ее преемницы Елены Галкиной, но вскоре и она уволилась. Другие сотрудники отправлены в отпуск за свой счет. Внутри помещения активно меняют интерьер.

Городские и областные власти конфликт не комментируют.

Подробнее о конфликте ульяновских библиотекарей можно узнать здесь.

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