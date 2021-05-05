Первые зрители восприняли спектакль "Фатима" как ответ Уфимского государственного татарского театра "Нур" Башкирскому драмтеатру, поставившему спектакль "Зулейха открывает глаза". Но театральное искусство - не спорт, не соревнование, и даже сравнение здесь неуместно. Хотя, конечно, общее у героинь есть. Обе - из покорных чужой воле девушек, преодолев трудности, уготованные судьбой, превращаются в сильных женщин, сохранивших чистую душу. Еще одно сходство - литературным источником обеих постановок стали книги, написанные женщинами.

"Фатима" создана по мотивам повести Зифы Кадыровой "Жизнь, прожитая в ожидании". Инсценировала ее Гульнур Усманова. Спектакль не значился в плане театра и родился, по словам народного артиста РБ, главного режиссера, Азата Зиганшина, спонтанно.

- Как-то в гримерке Башкирского театра драмы народный артист Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров рассказал, что есть замечательная писательница, уроженка села Ахуново Учалинского района Зифа Кадырова. Из ее повести "Жизнь, прожитая в ожидании" может выйти хороший спектакль. Я прочитал книгу, дал ее артистам. Всем понравилась, вот тогда мы и решили: будем ставить, - рассказал Азат Зиганшин. - Спектакль о том, что нужно бороться и оставаться в любых ситуациях человеком. По сути, для меня эта работа - настоящий гимн женщине.

Сюжет, характеры действующих лиц оказались настолько близки актерам, что всю историю они буквально прожили, как свою собственную. Обе исполнительницы заглавной роли - Ирина Ганиева и Чулпан Раянова - играли так, что почти каждая сцена сопровождалась аплодисментами.

Зритель, затаив дыхание, наблюдает за перипетиями судьбы обычной девушки Фатимы, ее короткой любви с солдатом Михманом и бесконечным ожиданием, отточившим в ее характере качество, которое дается человеку труднее всего, - терпение. Именно оно и помогает Фатиме пережить разлуку с дочерью, которую она вынуждена отдать на воспитание бездетным соседям, заменяет мать осиротевшим мальчикам, их родную маму забил до смерти ее муж, растить собственного сына-инвалида. И даже безропотно вынести негативную реакцию выросшей дочери, которой Фатима решается открыть тайну ее рождения. И ждать, когда "ветер переменится" и дочь ее простит...

Действие начинается в 1953 году. Атмосфера того времени воссоздана сценографией (художник Валерий Яшкулов) и музыкой (композитор Ильшат Яхин). Минимум декораций, грубая одежда на артистах подчеркивают скромность, если не убогость, быта. И контрастом серому существованию, буквально кричащим, что в жизни есть место светлому, выступают звучащая рефреном нежная музыка, образы балерины, танцующей в луче света высоко над сценой, и спускающегося по подиуму ангела в облике молодого мужчины в белых одеждах.

Все премьерные показы прошли с аншлагом. На одну из них приехала и автор повести Зифа Кадырова, живущая в Набережных Челнах. Она очень тепло приняла сценическую версию своего произведения.

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Зифа Кадырова - писатель-самородок. Вся ее трудовая жизнь связана со стройкой, она работала штукатуром-маляром, электромонтажником. Писать начала в 48 лет. Несмотря на популярность и читательское признание, которое пришло к ней практически сразу после публикации первого литературного произведения, считает писательство средством разрешения внутренних конфликтов, а не источником заработка. Она автор шести романов. По пяти из них в театрах Татарстана поставлены спектакли. Также вышел в прокат полнометражный художественный фильм "Сумбуль", снятый в содружестве с кинематографистами Татарстана и Узбекистана.