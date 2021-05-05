В преддверии Дня Победы работники АО "Транснефть - Урал" приняли участие в международной акции "Сад памяти" в регионах присутствия предприятия. Так нефтепроводчики выразили свою признательность тем, кто отдал жизнь, чтобы защитить нашу Родину от врага. Каж­дое деревце - это памятник погибшим воинам.

Сотрудники аппарата управления и Черкасского нефтепроводного управления (НУ) стали участниками закладки Аллеи Славы ветеранов в поселке Чесноковка Уфимского района: они высадили 70 саженцев сосны около Вознесенской церкви. Работники Туймазинского НУ присоединились к масштабной акции на берегу Туймазинского водохранилища. Всего в память о туймазинцах-фронтовиках было высажено 6 тысяч деревьев.

Молодые специалисты Арланского НУ высадили саженцы яблонь рядом с обелиском ветеранам войны в селе Старые Калтасы (Калтасинский район РБ). Акцию поддержали волонтеры отделений республиканских общественных движений.

Мероприятия по посадке деревьев продолжатся в начале мая. Работники Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий станут участниками закладки аллеи в парке села Черкассы Уфимского района. Осенью 2020 года благодаря помощи АО "Транснефть - Урал" здесь были установлены бюсты участников Великой Отечественной войны, уроженцев района, Героев Советского Союза Филиппа Косолапова и Петра Кулакова, полного кавалера Ордена Славы Михаила Едренкина.

Участники акции "Сад памяти", которая с 2020 года проводится в России и других странах, и добровольцы высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется высадить 27 миллионов саженцев.