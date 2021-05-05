Новости

В Швеции признали свой ледокольный флот безнадежно устаревшим 09:55
Число случаев COVID-19 в мире превысило 154,3 миллиона 09:55
Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы 09:43
В Минске откроется выставка текстиля "Нити и цифра" 09:40
Женщина из Мали родила 9 детей за раз 09:16
Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса 08:50
Президент Киргизии подписал новую Конституцию республики 08:50
Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношениях с РФ 08:28
В Калифорнии неизвестный напал с ножом на двух азиаток 08:04
Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина вернулась в Уфу 07:49
Нетаньяху не смог сформировать правительство в Израиле 07:45
Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 25 07:36
В США зафиксированы самые низкие темпы рождаемости за последние 50 лет 07:20
Более 30 работающих в Южной Корее россиян заразились коронавирусом 06:35
Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19 06:04
Аукцион Sotheby's впервые введет оплату криптовалютой на торгах 05:58
ПВО Сирии уничтожили часть выпущенных по Латакии израильских ракет 05:26
Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19 05:05
Сирия сообщила об атаке Израиля по гражданским объектам 04:59
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма 04:38
Дональд Трамп вернулся в интернет 04:05
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до плюс 22 градусов 03:21
Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при крушении метро 03:10
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей 03:08
Пушков: У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 09:00

В память о фронтовиках

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 97(8448)
В преддверии Дня Победы работники АО "Транснефть - Урал" приняли участие в международной акции "Сад памяти" в регионах присутствия предприятия. Так нефтепроводчики выразили свою признательность тем, кто отдал жизнь, чтобы защитить нашу Родину от врага. Каж­дое деревце - это памятник погибшим воинам.
70 молодых сосен украсили Аллею Славы в Чесноковке. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал" 70 молодых сосен украсили Аллею Славы в Чесноковке. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"
70 молодых сосен украсили Аллею Славы в Чесноковке. Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"

Сотрудники аппарата управления и Черкасского нефтепроводного управления (НУ) стали участниками закладки Аллеи Славы ветеранов в поселке Чесноковка Уфимского района: они высадили 70 саженцев сосны около Вознесенской церкви. Работники Туймазинского НУ присоединились к масштабной акции на берегу Туймазинского водохранилища. Всего в память о туймазинцах-фронтовиках было высажено 6 тысяч деревьев.

Молодые специалисты Арланского НУ высадили саженцы яблонь рядом с обелиском ветеранам войны в селе Старые Калтасы (Калтасинский район РБ). Акцию поддержали волонтеры отделений республиканских общественных движений.

Мероприятия по посадке деревьев продолжатся в начале мая. Работники Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий станут участниками закладки аллеи в парке села Черкассы Уфимского района. Осенью 2020 года благодаря помощи АО "Транснефть - Урал" здесь были установлены бюсты участников Великой Отечественной войны, уроженцев района, Героев Советского Союза Филиппа Косолапова и Петра Кулакова, полного кавалера Ордена Славы Михаила Едренкина.

Участники акции "Сад памяти", которая с 2020 года проводится в России и других странах, и добровольцы высаживают деревья в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего планируется высадить 27 миллионов саженцев.

В регионах Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки