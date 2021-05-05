Ученые адаптировали технологию дождевых садов к климату Урала

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете адаптировали технологию фильтрации сточных вод, содержащих тяжелые металлы и нефтепродукты, к климатическим условиям Урала.

- В мировой практике для очистки сточных вод все чаще используют биоинженерные сооружения, например, дождевые сады. Но они могут функционировать не во всех климатических зонах. Мы адаптировали эту технологию к климатическим условиям Западного Урала - добавили в фильтрующую загрузку торф и цеолит. Это природные материалы, которые обладают поглотительными и ионообменными свойствами. Они позволяют задерживать и накапливать загрязнения в периоды низких температур, - пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения ПНИПУ Игорь Щукин.

Чтобы оценить эффективность дождевых садов, ученые провели комплекс лабораторных исследований. В результате была разработана методика, которая позволяет спроектировать дождевой сад, оптимально подходящий к особенностям территории. В настоящее время уже реализован пилотный проект дождевого сада, в рамках которого очищаются стоки с придомовой автостоянки в Перми.

Дождевой сад - это пониженный участок территории, который принимает ливневые воды. Они медленно проходят через фильтрующую загрузку из влаголюбивых растений.