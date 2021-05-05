Ученые адаптировали технологию дождевых садов к климату Урала

Новости

Актер Дмитрий Черных умер от коронавируса 14:28
Аналитики ожидают роста ставок по ипотеке до 9-10% и разворот цен на жилье 14:20
Болгария начнет выдавать визы россиянам не ранее 17 мая 14:19
Москву украсят флагами и декоративными конструкциями ко Дню Победы 13:54
ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС зарубежным госкомпаниям 13:51
В США чернокожему работнику присудили компенсацию в 546 тысяч долларов 13:45
В подготовке к Параду в Москве участвуют 3 тысячи специалистов городских служб 13:41
В Австрии правительство выкупило территорию бывшего концлагеря Гузен 13:37
Шесть игроков покинули расположение сборной РФ по хоккею 13:33
Лавров встретится с Пашиняном в ходе визита в Армению 13:19
Наталья Сергунина: Тематические туры и маршруты ко Дню Победы появились на Russpass 13:13
В Ставрополе водителя автобуса арестовали после гибели детей в ДТП 13:12
Видео, фото: госпитализирована телеведущая Регина Тодоренко 13:09
Лавров: РФ продолжит оказывать Палестине помощь в борьбе с COVID-19 13:05
Превышения вредных веществ в районе пожара в Москве не обнаружено 13:05
В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре в четверг 13:02
Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию 12:57
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 12:52
Подлодки КНР получили возможность поражать всю территорию США 12:48
Фото гигантского Байдена рассмешило соцсети 12:41
Австрия опередит ЕС с введением цифрового "зеленого паспорта" 12:31
В Минске дело Тихановского и его сообщников направлено в суд 12:21
Мишустин назвал дату для отчета о выплатах в 10 тыс рублей на школьников 12:13
Во Франции десятки людей могут получить третью дозу вакцины от коронавируса 12:12
Делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID-19 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 13:35
Рубрика: Общество

Ученые адаптировали технологию дождевых садов к климату Урала

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете адаптировали технологию фильтрации сточных вод, содержащих тяжелые металлы и нефтепродукты, к климатическим условиям Урала.

Фото: pixabay.com
Энергетики придумали способ остановить глобальное потепление

- В мировой практике для очистки сточных вод все чаще используют биоинженерные сооружения, например, дождевые сады. Но они могут функционировать не во всех климатических зонах. Мы адаптировали эту технологию к климатическим условиям Западного Урала - добавили в фильтрующую загрузку торф и цеолит. Это природные материалы, которые обладают поглотительными и ионообменными свойствами. Они позволяют задерживать и накапливать загрязнения в периоды низких температур, - пояснил кандидат технических наук, доцент кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения ПНИПУ Игорь Щукин.

Чтобы оценить эффективность дождевых садов, ученые провели комплекс лабораторных исследований. В результате была разработана методика, которая позволяет спроектировать дождевой сад, оптимально подходящий к особенностям территории. В настоящее время уже реализован пилотный проект дождевого сада, в рамках которого очищаются стоки с придомовой автостоянки в Перми.

Дождевой сад - это пониженный участок территории, который принимает ливневые воды. Они медленно проходят через фильтрующую загрузку из влаголюбивых растений.

В регионах Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Климат на Земле

Главное сегодня

Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации