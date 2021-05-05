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05.05.2021 13:31

В Чувашии начали производство медового кваса

Текст: Сергей Кирсанов
В Канашском районе Чувашии запустили необычную линию сельхозпереработки - производство медового кваса. На предприятии, расположенном в деревне Новые Шальтямы, побывал глава республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Примечательно, что завод организовал сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив. На предприятии установлены технологические линии по фасовке различной продукции из меда, а также по варке и розливу медового кваса и лимонада.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Глава Чувашии отметил, что инвестиционные проекты кооператива позволяют перерабатывать произведенную сельскохозяйственную продукцию на территории региона и создают новые рабочие места для местных жителей. По его словам, правительство республики продолжит поддержку предприятий, работающих в агропромышленном секторе.

- Мы понимаем, что открытие производств в глубинке, причем производств, которые имеют свой товарный знак, это дорого стоит. Правительство республики будет выстраивать партнерские отношения с каждым предприятием, которое реализует такие инвестиционные проекты, будет содействовать их дальнейшему развитию, появлению новых рабочих мест. Все это нам обеспечит колоссальный прорыв в сельхозпроизводстве, - Николаев.

К слову, сбор, переработка и реализация меда являются основным видом деятельности сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива в Канашском районе. В 2019 году он получил грант в размере 40 миллионов рублей на развитие материально-технической базы. В рамках проекта создано 15 рабочих мест, построен производственный корпус, который оснащен современным техническим оборудованием.

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