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05.05.2021 09:25
Рубрика: Происшествия

Стена рухнула, но дом не аварийный

Кирпичная стена обрушилась в доме в Котельниче Кировской области
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 97(8448)
Кирпичная стена обрушилась в пристрое дома N 17 по улице Урицкого в Котельниче (Кировская область). К счастью, никто не пострадал, но теперь жильцы мерзнут и не могут пользоваться уборной, которая располагалась в пристрое.
Аварийный выход из дома № 17 по улице Урицкого в Котельниче образовался сам собой. Фото: отделение ОНФ по Кировской области Аварийный выход из дома № 17 по улице Урицкого в Котельниче образовался сам собой. Фото: отделение ОНФ по Кировской области
Аварийный выход из дома № 17 по улице Урицкого в Котельниче образовался сам собой. Фото: отделение ОНФ по Кировской области

В местном отделении ОНФ сообщили, что из-за огромной дыры, образовавшейся в пристрое, в квартирах резко похолодало, жильцам дома приходится часто топить печи.

Фото: Андрей Богоа
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По словам члена регионального штаба ОНФ Дмитрия Сергеева, в здании уже были два обрушения и сейчас важно понять, пострадала ли несущая стена и можно ли жить в доме, по стенам которого идут трещины, кровля протекает.

Первое небольшое обрушение, кстати, произошло 13 апреля. Тогда на место выехали представители администрации Котельнича и после осмотра заверили, что жить в доме можно. Сейчас же необходима срочная экспертиза здания. Активисты ОНФ направили по поводу ЧП обращение в региональное управление МЧС и в администрацию Котельнича.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в администрации города, в пристрое купеческого здания 1917 года постройки сгнила балка, из-за чего и рухнула стена. Сам же дом, по словам консультанта сектора жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры администрации Котельнича Людмилы Карачаровой, аварийным не признан. Причем от жильцов ни разу не было заявлений с просьбой о признании его таковым.

- После сообщения жильцов дома на место сразу была направлена комиссия для осмотра. Она установила, что произошло обрушение стены пристроенного тамбура, который является местом общего пользования, - добавила Карачарова. - Жилые помещения не пострадали. Составлена дефектная ведомость, специализированная организация представила смету необходимых работ. Далее будет определен подрядчик и проведена встреча с жильцами. Всего в доме проживают 11 человек. В муниципальной собственности находится 50 процентов площади помещений дома. Администрация рассматривает варианты финансирования работ.

По словам консультанта, если после заявления жильцов и проведения экспертизы здание включат в список аварийных, то людей переселят в квартиры на вторичном рынке или предложат деньги за старое жилье.

Тем временем

Казалось бы, ситуация банальная и выход из нее намечен. Но возникает недоумение: почему жильцы дома так ни разу не подали заявление на признание дома аварийным? Ведь без него невозможно проведение экспертизы здания.

Вероятно, потому что жильцы дома - это в основном пенсионеры, которые мало что смыслят в юридических тонкостях. Почему же власти оставляли их без внимания?

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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