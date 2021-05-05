Победителей творческого конкурса под таким названием наградили в Княгининском университете (Нижегородская область).

Лауреатом конкурса в одной из номинаций стала Татьяна Храмова, обозреватель газеты "Приокская правда " (Навашинский район). Фото: Владимир Весеклов

Конкурс традиционно проводится в Княгинине в рамках "Гузановских чтений", посвященных памяти Виталия Григорьевича Гузанова - уроженца княгининской земли.

В нынешнем году в нем приняли участие более 150 человек - журналистов нижегородских периодических изданий, студентов и школьников. На суд жюри они прислали свои статьи, исследования, эссе и сочинения военно-патриотической тематики.

Организаторами "Гузановских чтений" и IX областного конкурса "Под парусом таланта" выступили министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, а также Княгининский университет.

Досье "РГ"

Виталий Григорьевич Гузанов родился 26 апреля 1928 года в селе Рубское (ныне Княгининский район Нижегородской области). Русский писатель, сценарист, член Союза писателей России, юный участник Великой Отечественной войны. Капитан I ранга, лауреат нескольких литературных премий, в том числе и премии имени Валентина Пикуля (1998 год), кавалер 28 государственных наград СССР и России. Умер 6 февраля 2006 года.