Обновляются и сами стены, причем кирпич для них изготовлен по спецзаказу, он идентичен историческому. Проект противооползневых мероприятий и реставрации стен и башен (Борисоглебской и Георгиевской) кремля разработан специалистами Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.
- Необходимость проведения ремонтно-реставрационных работ Нижегородского кремля на участке от Зачатьевской до Георгиевской башни обусловлена неудовлетворительным состоянием памятника федерального значения, - говорит управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. - Причина в том, что долгое время этот вопрос никак не решался. А оползневые явления на территории Нижегородского кремля отмечались на всем протяжении его существования. Кроме того, стены и башни постоянно подвергаются воздействию атмосферных осадков, подземных вод. Все это и ряд других факторов влияют на процессы, связанные с разрушением стен, ступеней, кровли кремля, облицовки башен и прясел.
Справка "РГ"
Площадь участка от Зачатьевской до Георгиевской башни, а также Губернаторского сада, на которых ведутся склоноукрепительные и ремонтно-реставрационные работы, составляет 61,5 тысячи квадратных метров.