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05.05.2021 09:20
Рубрика: Культура

Укрепляем крепость

В Нижегородском кремле проводятся масштабные противооползневые работы
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 97(8448)
Территория вдоль стен Нижегородского кремля от Зачатьевской башни до Георгиевской сейчас представляет собой огромную стройплощадку. Здесь уже забетонированы на глубину от шести до 25 метров 442 буронабивные сваи диаметром 630 миллиметров, с внешней и внутренней сторон кремлевской стены установят ростверки, скрепляющие верхнюю часть свай, построят систему водоотведения.
После завершения противооползневых работ откос под кремлевскими стенами станет более прочным Фото: Антон Дерябин После завершения противооползневых работ откос под кремлевскими стенами станет более прочным Фото: Антон Дерябин
После завершения противооползневых работ откос под кремлевскими стенами станет более прочным Фото: Антон Дерябин

Обновляются и сами стены, причем кирпич для них изготовлен по спецзаказу, он идентичен историческому. Проект противооползневых мероприятий и реставрации стен и башен (Борисоглебской и Георгиевской) кремля разработан специалистами Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Фото: Мария Волкова/РГ
Нижегородский кремль закрыли для прогулок и экскурсий

- Необходимость проведения ремонтно-реставрационных работ Нижегородского кремля на участке от Зачатьевской до Георгиевской башни обусловлена неудовлетворительным состоянием памятника федерального значения, - говорит управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга. - Причина в том, что долгое время этот вопрос никак не решался. А оползневые явления на территории Нижегородского кремля отмечались на всем протяжении его существования. Кроме того, стены и башни постоянно подвергаются воздействию атмосферных осадков, подземных вод. Все это и ряд других факторов влияют на процессы, связанные с разрушением стен, ступеней, кровли кремля, облицовки башен и прясел.

Справка "РГ"

Площадь участка от Зачатьевской до Георгиевской башни, а также Губернаторского сада, на которых ведутся склоноукрепительные и ремонтно-реставрационные работы, составляет 61,5 тысячи квадратных метров.

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