В рамках международной акции "Сад памяти" в нижегородском парке Победы высадили восемьдесят саженцев кедров.

Как заявляют организаторы проекта, его цель - создание "зеленых памятников" каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

- Наверное, все сегодня, пока сажали деревья, думали о своих родных, уже ушедших. Я вспоминал дядю Георгия. Ему было 19 лет в 1943 году, он погиб под Харьковом. Смотрел на кадетов, которые тоже сажали деревья, и думал: он был таким же веселым мальчишкой, которому хотелось радоваться жизни, - поделился впечатлениями председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Нижегородской области Николай Лешков.

Нижегородские общественники и волонтеры тоже решили высадить полторы сотни саженцев кедров. Их попробуют укоренить на территории нижегородских комплексных центров социальной защиты.

Именно попробуют, поскольку кедру не очень-то подходит нижегородский климат, кедр на Волге - не абориген.

- Большая часть саженцев погибнет, если за ними не организовать тщательный уход, - уверен руководитель экологического центра "Дронт" Асхат Каюмов. - Кедры хорошо всходят, но потом начинают "капризничать". Дубы, рябины, ясени - мало ли пород красивых деревьев для нашей полосы?

Если деревца погибнут, не станет ли акция кощунством над памятью о фронтовиках? Над этим вопросом организаторы, видимо, не задумывались.

Кстати

Экзотические для Нижнего Новгорода деревья не однажды пытались высадить в городе и чиновники мэрии. Всякий раз эксперименты заканчивались печально: каштаны на площади Лядова погибли, заморские клены на Покровке - тоже.