В Нижнем Новгороде открылась первая частная библиотека

Концепция проекта "Партнерский материал" проста и сложна одновременно: это фонд современной актуальной литературы с книгами, которых нет в обычных библиотеках. Причем не только в региональных, но и столичных.

Основали библиотеку журналистки Лидия Кравченко и Валентина Горшкова. Проект - логичное продолжение одноименного подкаста, который девушки ведут вот уже больше двух лет. Посвящен он книжным новинкам и кино.

- Несколько месяцев назад куратор Майя Ковальски рассказала о своей идее открыть культурный центр с галереей в нижегородском ЦУМе (не самое обычное место, не говоря уже о том, что далековато от старого Нижнего) и пригласила присоединиться, - рассказывает Лидия. - Библиотека современной литературы - понятная идея, потому что в Нижнем Новгороде ничего подобного нет, и этого очень не хватает. По крайней мере нам с Валей - мы вынуждены тратить значительную часть своего бюджета на литературу, потому что альтернативы особой нет, а читаем мы много. В итоге получилось, что большая часть фонда - наши книги, а еще те, которые прислали наши слушатели и многие издательства. Они были столь добры, что сделали нам большую скидку либо просто подарили издания.

В фонде "Партнерского материала" нет классической литературы: девушки признаются в своей безусловной любви к Толстому и Селинджеру, но объясняют, что эти книги несложно найти в обычных библиотеках и магазинах. Полный список книг библиотеки можно увидеть в инстаграм-аккаунте проекта. В числе хитов здесь "Моя темная Ванесса" Кейт Рассел и "Лишь" Эндрю Грира, "Риф" Алексея Поляринова и "Петровы в гриппе" Алексея Сальникова, "Лучший год в истории кино: Как 1999-й изменил все" и комикс "Королевство", а также архивные номера "Искусства кино" и "Экрана". В "Партнерском материале" можно найти нон-фикшн об антропологии и искусстве, редкую периодику, альбомы и книги. Абонемент платный, но цена на месяц ниже средней магазинной стоимости книги. А брать их можно столько, сколько читатель успеет прочесть.

Абонемент также служит пропуском в киноклуб и на мероприятия частной библиотеки - презентации книг и издательств, встречи с писателями, лекции.

- В день открытия наша небольшая площадка была заполнена полностью, читатели пришли к нам невероятно приятные и заинтересованные - кажется, мы потихоньку идем к тому, чтобы собирать в одном месте симпатичных читающих людей, - делится впечатлениями Лидия. - Конечно, многие знакомые скептически относятся к идее частной библиотеки, напоминая, что "в таком бизнесе денег нет", но для нас это в первую очередь удовольствие. У нас обеих есть основная работа, а библиотека - классное хобби, которое дает развитие нашему проекту и при этом, - мы надеемся! - делает Нижний Новгород чуть-чуть интереснее. Кстати, слов поддержки от близких, слушателей подкаста и простых нижегородцев мы услышали гораздо больше, чем скепсиса.

Между тем

"Партнерский материал" принимает хорошие книги у тех, кто готов с ними расстаться. Главное требование - соответствовать формату проекта: массовая литература, скорее всего, внутренний ценз не пройдет. На вопрос, каким основатели библиотеки видят своего читателя, девушки говорят, что это человек любого возраста, пола и профессии, который знает, что лучшее времяпрепровождение - с книгой в руках.

- Идея "у бумажных книг нет будущего" уже провалилась - как видите, у всех есть хорошие смартфоны, с которых можно читать, электронные ридеры, планшеты и так далее. Но при этом мы продолжаем покупать бумажные книги, книжные магазины - офлайн и онлайн, - работают. Значит, никуда бумага от нас не денется, - уверена Лидия.