Необычное письмо поступило в министерство культуры Кировской области из Республики Казахстан. Жительница Алма-Аты Арна Смагулова утверждала, что на одной из военных фотографий из фондов Кировского областного краеведческого музея неверно указано имя бойца.

Этот снимок публикуется впервые. Если читатели узнали кого-то кроме Кетикова Дуйсенгали и Михаила Архипова (нижний ряд), сообщите об этом в редакцию «РГ» или Олегу Четверикову – контакты указаны ниже. Фото: Даниил Онохин

Изображения военной поры были размещены на общероссийском портале музейных экспонатов "Госкаталог". В них-то казашка Арна Смагулова и обнаружила ошибку в описании снимка. Она уверяла, что на снимке 1942 года военного фотографа Д. Ф. Онохина изображен ее дедушка Кетиков Дуйсенгали, а совсем не тот человек, который ошибочно указан в каталоге экспонатов музея.

Речь шла об известном снимке, где красноармеец восточной внешности, в меховой шапке и белом армейском полушубке со снисходительной улыбкой упирается стволом пистолета-пулемета в грудь исхудавшему пленному немцу в летней форме одежды. Дата съемки - февраль 1942 года, место - станция Погостье Ленинградской области. В каталоге областного краеведческого музея фамилия героя снимка значилась совсем другая - Эдуард Ульницан. И указана она была когда-то самим автором фотографий военным журналистом Даниилом Онохиным.

В частности, в публикации сайта "Военный альбом" от 16 ноября 2015 года в качестве подписи под снимком говорится: "Командир отделения 201-й отдельной мотострелковой разведывательной роты 311-й стрелковой дивизии сержант Эдуард Антонович Ульницан (прирожденный следопыт и охотник из-под г. Улан-Удэ), вооруженный пистолетом-пулеметом системы Дегтярева (ППД), охраняет плененного в деревне Погостье немецкого солдата".

Возникла затруднительная ситуация. Кетиков или Ульницан? Как узнать спустя почти 80 лет, кто изображен на фотографии?

Теперь установлено, что боец с пистолетом-пулеметом системы Дегтярева не Эдуард Ульницан, а Кетиков Дуйсенгали. Снимок сделан в феврале 1942-го у станции Погостье Ленинградской области. Фото: Даниил Онохин

В доказательство своей версии Арна Смагулова представила точно такой же снимок Даниила Онохина, который хранился у них в семье со времен Великой Отечественной войны, а также несколько других фотографий разведчиков 201-й отдельной разведроты 311-й стрелковой дивизии, среди которых присутствовал тот же человек азиатской внешности. Причем одна из представленных ею фотографий ранее была вообще неизвестна, она не входила ни в одну музейную коллекцию Онохина. На обороте этой фотографии расплывшимися чернилами от имени героя снимка было написано следующее: "Нижний ряд справа налево: Кетиков Дуйсенгали. У нас партийная организация, не бросайте мою мать Калима и братишку Сергали, помогайте".

К чести кировских музейщиков, они быстро провели экспертизу представленных фотографий и установили, что на всех снимках, в том числе довоенной фотографии Кетикова, присланной из Алма-Аты, - одно и то же лицо. Это разведчик 201-й отдельной разведроты Кетиков Дуйсенгали, 1919 года рождения.

Почему же автор фотографий Даниил Онохин указал другую фамилию?

За разъяснениями работники музея обратились к эксперту по истории 311-й дивизии и творчеству Даниила Онохина - журналисту Олегу Четверикову. Он подтвердил, что в составе 201-й отдельной разведроты одновременно воевали оба разведчика - Кетиков и Ульницан. И оба выбыли из строя в 1942 году. Эдуард Ульницан погиб 3 марта 1942 года под станцией Погостье, а Кетиков Дуйсенгали пропал без вести в декабре.

- Никаких подробностей об этих воинах не сохранилось, потому что все документы дивизионной разведки до сих пор находятся под грифом "секретно", - говорит Олег Четвериков. - По всей вероятности, за давностью лет в памяти автора фотографий обе личности разведчиков как бы слились в одну.

Впрочем, в переписке Онохина с однополчанами, где он просит вспомнить, кто изображен на данном военном снимке, встречается и фамилия Кетиков! То есть сомнения в том, Ульницан ли попал в кадр, у фотографа оставались. Лишь спустя десятилетия удалось установить подлинное имя бойца на военном снимке.

Казалось бы, имеет ли это какое-то значение сегодня?

- Именно в таких ситуациях лозунг "Никто не забыт, ничто не забыто" наполняется конкретным смыслом, - считает Олег Четвериков. - А для потомков героя из Алма-Аты этот факт становится еще и признанием общественной и государственной значимости личности Кетикова Дуйсенгали.

Как сообщила внучка героя Арна Смагулова, кроме ее деда участниками Великой Отечественной войны были еще четверо братьев Кетиковых: Оспангали, Курмангали, Бейсенгали и Сейсенгали. Все они - уроженцы Семипалатинской области и все пропали без вести во время Великой Отечественной войны. И, конечно же, факт установления личности деда Арны Смагуловой на военной фотографии Даниила Онохина стал большим событием для всего рода Кетиковых.

Тем временем

Рассказанная история - лишь небольшой эпизод из довольно широкой картины поисковой деятельности по установлению судеб красноармейцев, которая развернулась в Кировской области в последние годы. Благодаря рассекречиванию в 2007 году архивов Министерства обороны РФ по личному составу следопыты получили богатый материал для своих изысканий. Были установлены судьбы 1382 воинов 311-й стрелковой дивизии, которые числятся пропавшими без вести на 18 августа 1941 года под городом Чудово Новгородской области.

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