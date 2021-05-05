Николай Григорьевич, 2020 год привлек к Кольцово внимание, наверное, всего мира. Это как-то сказалось на жизни наукограда?
Николай Красников: Конечно. В прошлом году наша основная отрасль - биотехнологическая - работала с небывалой нагрузкой. В высоком темпе, заданном нашим градообразующим предприятием "Вектором", работали и другие компании по производству лекарственных препаратов и БАДов, по-этому суммарные показатели территории заметно подросли.
Общий объем нашего производства вплотную приблизился к 25 миллиардам рублей, почти на сорок процентов вырос объем научно-производственного комплекса - до восемнадцати миллиардов рублей. Особенно мощный прорыв сделала компания "Вектор-Бест": предприятие удвоило обороты - до девяти миллиардов рублей. В итоге мы достигли гроссмейстерской по нашим меркам цифры - миллион рублей годового производства наукоемкой продукции на каждого жителя Кольцово, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 7,2 миллиарда. Добавлю к этому, что существенно подросла средняя зарплата в Кольцово - до 65 тысяч рублей, и теперь она самая высокая в области.
Такими показателями можно гордиться…
Николай Красников: Что мы и делаем. Но и это еще не все: нам удалось сохранить малый бизнес, а ведь у нас 492 малых предприятия и 650 индивидуальных предпринимателей. В этом секторе занято около двух тысяч человек, а их вклад достигает семнадцати процентов от общего объема производства.
Муниципальный бюджет оказывал малому бизнесу какую-то поддержку?
Николай Красников: Мы были посредниками в решении вопросов по арендным отношениям. А непосредственно из бюджета мы продолжили поддержку молодых ученых - выплачиваем им по сто тысяч рублей премии, Довели количество аспирантов, получающих муниципальную поддержку, до 37 человек, и считаем это очень перспективным направлением. Молодежь "Вектора" правильно реагирует на такое отношение.
Какие перспективы на этот год? Не оттесняет ли производство медпрепаратов на второй план другие задачи, стоящие перед наукоградом?
Николай Красников: Ни в коем случае. Проявляется синергетический эффект, и это дает новый импульс развитию всех наших отраслей. Кроме того, наступает важнейший этап реализации локомотивного проекта - строительства Сибирского кольцевого источника фотонов - СКИФа. Мы до этого говорили о нем, чаще используя модальные глаголы, - как это должно быть, как все будет разворачиваться. И вот сегодня разворачивается. Генеральный подрядчик уже определился с проектом, согласовал его с заказчиком, и сейчас документация проходит экспертизу. То есть в ближайшее время начинается хорошая строительная суета. Сейчас происходит увеличение земельной площадки под расширение СКИФ-городка. В частности, это нужно для создания рядом с основным объектом не предусмотренного первоначальным планом учебного кампуса НГУ, где будет вестись подготовка кадров для СКИФа и "Вектора". Начинает развиваться и дорожная сеть, о чем я уже не раз говорил.
Со СКИФом же напрямую связана и наша напряженная работа по созданию в Кольцово конгресс-холла. С дизайн-проектом мы определились в ходе всероссийского конкурса, а теперь, тоже на конкурсной основе, выбрали и генерального проектировщика. Им стала компания "Стройсектор" из Красноярска, имеющая солидный опыт проектирования социальных объектов. Надеюсь, в этом году мы сможем предъявить отличный проект, чтобы попасть с ним в одну из федеральных программ и в ближайшие годы построить этот объект, который станет украшением наукограда.
То есть ученым, которые, как планируется, будут приезжать со всего мира поработать в лабораториях СКИФа, будет что посмотреть?
Николай Красников: Не только посмотреть, но и попользоваться. Наш конгресс-холл должен стать не менее востребованным в научной среде, чем Дом ученых в Академгородке. И это не единственный социальный объект, который мы строим, в первую очередь, для жителей Кольцово, но и с прицелом на интересы гостей наукограда. В мае мы надеемся сдать в эксплуатацию ледовый дворец спорта, в сентябре - универсальный спортивно-оздоровительный комплекс с беговыми дорожками, залами для мини-футбола, баскетбола, волейбола и с лыжной базой. И все это - в нашем красивом сосновом бору.
Но, повторюсь, прежде всего, мы это делаем для населения Кольцово. А с учетом среднего возраста кольцовцев - 36,8 года - нашей постоянной заботой является строительство школ и детских садов. Сейчас планируем строительство новой школы, хотя в прошлом году открыли уникальное для Сибири учебное заведение. Делали школу по индивидуальному проекту, и он оказался настолько хорош, что попал в реестр повторного применения. То есть по нему теперь могут строиться и другие учебные заведения. Недавно сдали в эксплуатацию очередной детский сад. Тут мы верны себе: каждый год - новый детсад. Демографическая ситуация заставляет нас всегда быть в тонусе.
Президент объявил 2021-й Годом науки. Что это для вас значит?
Николай Красников: Для наукограда Кольцово каждый год - Год науки. Важно, чтобы он стал таковым и для органов власти, от которых зависит развитие этой сферы. Речь не только о финансировании, инвестициях, но и о решении законодательных проблем. Например, наше движение наукоградов России сформулировало одну из первоочередных задач - получить возможность увеличения земельного ресурса наукоградов для реализации перспективных инициатив, развития производств на базе научных исследований. Есть предложение уравнять наукограды по преференциям со Сколково, а также распространить льготную сельскую ипотеку на наукограды, как это уже сделано в Кольцово.
Я являюсь членом Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. На заседании совета 30 января 2020 года в Красногорске прозвучало поручение президента по разработке основ развития местного самоуправления с акцентом на развитие его полномочий и финансовой самостоятельности. Сейчас идет подготовка и обсуждение проекта основ.
Многое меняется в подходах. Удается добиться понимания того, чтобы часть налога на прибыль оставалась в муниципальных бюджетах. Цифра скромная - полтора процента, - но и это уже шаг вперед. С пониманием встречено и предложение помочь муниципалитетам с проектированием. Далеко не у всех, как у нас, в бюджете есть средства на заказ грамотных проектов, а это мешает муниципалитетам попадать в федеральные программы. Делается акцент и на стратегическое перспективное развитие муниципалитетов.
Нам дает уверенность в будущем то, что мы изначально определились с генеральным планом развития Кольцово как наукограда. И мы неукоснительно следуем этому пути.
Николай Григорьевич, часто интервью вы заканчиваете стихотворными строчками. Позвольте мне, без претензии на соперничество с вами, автором нескольких поэтических сборников, срифмовать - коряво, но по смыслу верно: Ваш наукоград На достижения богат.
Николай Красников: Тогда уж и я сделаю небольшое дополнение: Стратегия и план - всего основа, В кольце надежд по-прежнему Кольцово.
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