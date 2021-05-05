Мэр наукограда Кольцово Николай Красников подвел итоги минувшего года и наметил перспективы на ближайшее будущее.

Николай Григорьевич, 2020 год привлек к Кольцово внимание, наверное, всего мира. Это как-то сказалось на жизни наукограда?

Николай Красников: Конечно. В прошлом году наша основная отрасль - биотехнологическая - работала с небывалой нагрузкой. В высоком темпе, заданном нашим градообразующим предприятием "Вектором", работали и другие компании по производству лекарственных препаратов и БАДов, по-этому суммарные показатели территории заметно подросли.

Общий объем нашего производства вплотную приблизился к 25 миллиардам рублей, почти на сорок процентов вырос объем научно-производственного комплекса - до восемнадцати миллиардов рублей. Особенно мощный прорыв сделала компания "Вектор-Бест": предприятие удвоило обороты - до девяти миллиардов рублей. В итоге мы достигли гроссмейстерской по нашим меркам цифры - миллион рублей годового производства наукоемкой продукции на каждого жителя Кольцово, а налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 7,2 миллиарда. Добавлю к этому, что существенно подросла средняя зарплата в Кольцово - до 65 тысяч рублей, и теперь она самая высокая в области.

Такими показателями можно гордиться…

Николай Красников: Что мы и делаем. Но и это еще не все: нам удалось сохранить малый бизнес, а ведь у нас 492 малых предприятия и 650 индивидуальных предпринимателей. В этом секторе занято около двух тысяч человек, а их вклад достигает семнадцати процентов от общего объема производства.

Муниципальный бюджет оказывал малому бизнесу какую-то поддержку?

Николай Красников: Мы были посредниками в решении вопросов по арендным отношениям. А непосредственно из бюджета мы продолжили поддержку молодых ученых - выплачиваем им по сто тысяч рублей премии, Довели количество аспирантов, получающих муниципальную поддержку, до 37 человек, и считаем это очень перспективным направлением. Молодежь "Вектора" правильно реагирует на такое отношение.

В Кольцово каждый год строят новый детский сад, здесь живет много молодых семей. Фото: Администрация Кольцово

Какие перспективы на этот год? Не оттесняет ли производство медпрепаратов на второй план другие задачи, стоящие перед наукоградом?

Николай Красников: Ни в коем случае. Проявляется синергетический эффект, и это дает новый импульс развитию всех наших отраслей. Кроме того, наступает важнейший этап реализации локомотивного проекта - строительства Сибирского кольцевого источника фотонов - СКИФа. Мы до этого говорили о нем, чаще используя модальные глаголы, - как это должно быть, как все будет разворачиваться. И вот сегодня разворачивается. Генеральный подрядчик уже определился с проектом, согласовал его с заказчиком, и сейчас документация проходит экспертизу. То есть в ближайшее время начинается хорошая строительная суета. Сейчас происходит увеличение земельной площадки под расширение СКИФ-городка. В частности, это нужно для создания рядом с основным объектом не предусмотренного первоначальным планом учебного кампуса НГУ, где будет вестись подготовка кадров для СКИФа и "Вектора". Начинает развиваться и дорожная сеть, о чем я уже не раз говорил.

Со СКИФом же напрямую связана и наша напряженная работа по созданию в Кольцово конгресс-холла. С дизайн-проектом мы определились в ходе всероссийского конкурса, а теперь, тоже на конкурсной основе, выбрали и генерального проектировщика. Им стала компания "Стройсектор" из Красноярска, имеющая солидный опыт проектирования социальных объектов. Надеюсь, в этом году мы сможем предъявить отличный проект, чтобы попасть с ним в одну из федеральных программ и в ближайшие годы построить этот объект, который станет украшением наукограда.

То есть ученым, которые, как планируется, будут приезжать со всего мира поработать в лабораториях СКИФа, будет что посмотреть?

Николай Красников: Не только посмотреть, но и попользоваться. Наш конгресс-холл должен стать не менее востребованным в научной среде, чем Дом ученых в Академгородке. И это не единственный социальный объект, который мы строим, в первую очередь, для жителей Кольцово, но и с прицелом на интересы гостей наукограда. В мае мы надеемся сдать в эксплуатацию ледовый дворец спорта, в сентябре - универсальный спортивно-оздоровительный комплекс с беговыми дорожками, залами для мини-футбола, баскетбола, волейбола и с лыжной базой. И все это - в нашем красивом сосновом бору.

Но, повторюсь, прежде всего, мы это делаем для населения Кольцово. А с учетом среднего возраста кольцовцев - 36,8 года - нашей постоянной заботой является строительство школ и детских садов. Сейчас планируем строительство новой школы, хотя в прошлом году открыли уникальное для Сибири учебное заведение. Делали школу по индивидуальному проекту, и он оказался настолько хорош, что попал в реестр повторного применения. То есть по нему теперь могут строиться и другие учебные заведения. Недавно сдали в эксплуатацию очередной детский сад. Тут мы верны себе: каждый год - новый детсад. Демографическая ситуация заставляет нас всегда быть в тонусе.

Президент объявил 2021-й Годом науки. Что это для вас значит?

Николай Красников: Для наукограда Кольцово каждый год - Год науки. Важно, чтобы он стал таковым и для органов власти, от которых зависит развитие этой сферы. Речь не только о финансировании, инвестициях, но и о решении законодательных проблем. Например, наше движение наукоградов России сформулировало одну из первоочередных задач - получить возможность увеличения земельного ресурса наукоградов для реализации перспективных инициатив, развития производств на базе научных исследований. Есть предложение уравнять наукограды по преференциям со Сколково, а также распространить льготную сельскую ипотеку на наукограды, как это уже сделано в Кольцово.

Я являюсь членом Совета по развитию местного самоуправления при президенте России. На заседании совета 30 января 2020 года в Красногорске прозвучало поручение президента по разработке основ развития местного самоуправления с акцентом на развитие его полномочий и финансовой самостоятельности. Сейчас идет подготовка и обсуждение проекта основ.

Многое меняется в подходах. Удается добиться понимания того, чтобы часть налога на прибыль оставалась в муниципальных бюджетах. Цифра скромная - полтора процента, - но и это уже шаг вперед. С пониманием встречено и предложение помочь муниципалитетам с проектированием. Далеко не у всех, как у нас, в бюджете есть средства на заказ грамотных проектов, а это мешает муниципалитетам попадать в федеральные программы. Делается акцент и на стратегическое перспективное развитие муниципалитетов.

Нам дает уверенность в будущем то, что мы изначально определились с генеральным планом развития Кольцово как наукограда. И мы неукоснительно следуем этому пути.

...И немного поэзии

Николай Григорьевич, часто интервью вы заканчиваете стихотворными строчками. Позвольте мне, без претензии на соперничество с вами, автором нескольких поэтических сборников, срифмовать - коряво, но по смыслу верно: Ваш наукоград На достижения богат.

Николай Красников: Тогда уж и я сделаю небольшое дополнение: Стратегия и план - всего основа, В кольце надежд по-прежнему Кольцово.

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