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05.05.2021 07:07
Рубрика: Культура

Как инженер-оборонщик из Сибири стал детским поэтом

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
В Москве издали книгу стихов под названием "Вы не поверите". Автор - Леонид Чернаков - сибиряк. Очень хочется, чтобы на малой родине о нем знали как можно больше людей. Потому что стихи Леонида Чернакова - это то, о чем приятно и полезно знать. То, что заставит вас улыбнуться. Итак, вы не поверите, но…
Стихи Леонида Чернакова - надежное средство от весенней хандры. Фото: Предоставлено Раисой Чернаковой Стихи Леонида Чернакова - надежное средство от весенней хандры. Фото: Предоставлено Раисой Чернаковой
Стихи Леонида Чернакова - надежное средство от весенней хандры. Фото: Предоставлено Раисой Чернаковой

...Леонид Чернаков родился и 50 лет прожил в Новосибирске. Переехав в Москву, продолжал считать Новосибирск домом. "Слушал прогноз погоды - а как там дома?" - вспоминает его супруга Раиса.

Оседает снежок на Красном,

Солнце щурится, как якут,

И по морде города грязной

Ручейки, как сопли, бегут.

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Календарь поэзии: Судьба поэта, погибшего под Сталинградом

Строчки написаны в 1954 году, а любой новосибирец и спустя 67 лет узнает в них родной город (даже если бы автор не назвал главную улицу - Красный проспект). Может, картинка покажется слегка хмурой, но на самом деле поэт полон оптимизма:

В Сибири нашей не растут

Ни персики, ни сливы -

Но кто друзей находит тут,

Тот и без слив счастливый!

Намекнем, что в книге есть и не такие светлые стихи о Сибири - семью Чернаковых не миновали репрессии, да и сам он родился в мрачном 1937-м:

Дождь осенний с неба лил,

Сталин был у власти.

Двое в штатском подошли:

"Гражданин, вылазьте!".

Но не стоит унывать, считает автор. Вот четверостишие под названием "Совет сибирякам":

Если на улице холод,

Что согревает нас? Хохот!

Шутки, веселье и смех

Нас согревают, как мех.

...Автор этих воздушных стихов - инженер. Он больше 30 лет проработал в одном из закрытых проектных институтов. Леонид Чернаков был одним из ведущих институтских ГИПов - главных инженеров проектов. Он - лауреат Премии Совета министров СССР в области обороны. Как в нем это уживалось, непонятно, но поэт есть поэт - "искрился" творчеством в любых обстоятельствах. Кстати, у Чернакова есть стихи о коллеге по институту Юрии Тайченачеве (он был мужем старшей сестры Леонида Михайловича). Юрия Тайченачева в Новосибирске знали все - он прославился, построив самолет в собственной квартире.

В лонг-лист "Филатов-фест" вошли более 100 молодых поэтов

В трехкомнатной хрущевке

(Кому это взбредет?)

По собственным расчетам

Построить самолет…

Без спонсоров и банков,

На пенсию одну,

Стамеской и рубанком,

Как будто в старину…

...Исследователи проанализировали интернет-творчество наших сограждан и подсчитали - писателей сейчас в 12 раз больше, чем было в СССР. Чуть ли не каждый десятый житель России размещает свои произведения в сети. А талантов - таких как Леонид Чернаков - по-прежнему единицы. О нем писали многие известные литературоведы и поэты, отмечая еще одно редкое качество - ироничность:

Козлы в соседнем огороде

Едят капустные листы.

А ты?.. Скажи, что сделал ты,

Чтобы оставить след в народе?

...Первая книжка Леонида Чернакова "Даю уроки пения" вышла в Западно-Сибирском книжном издательстве в 1982 году и имела всего 16 страниц, зато тираж 150 тысяч. Это детские стихи. Книга разошлась по всей стране, и однажды Леонида Чернакова, уже в Москве, на ВДНХ, после встречи с читателями "обличила" продавец книг - как потом выяснилось, из Ростова-на-Дону. "Как вам не стыдно присваивать чужие стихи? - обратилась она к нему. - Это стихи Леонида Чернакова! Мы много лет храним дома его книжку!" Трудно было ей поверить, что автор стихов из ее детства до сих пор жив. А с детьми (он их называл "шумерами" - из-за повышенного шума, который они умеют создавать) Леонид Чернаков общаться любил и умел, обходясь без сюсюканья. Вот одно из стихотворений, "навеянное" встречей со своими читателями в школе.

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
Поэзия Андрея Анпилова овеяна дымком, вызывающим былые воспоминания

Берегите девочек, ребята,

И не забывайте, шалуны:

Маленькие девочки

когда-то

Стать большими мамами

должны.

Если вы их бьете кулаками,

Не жалея даже головы,

То родятся дети дураками,

Глупыми такими же,

как вы!

...Леонид Чернаков сборника стихов "Вы не поверите!" не увидел, поэт умер в 2017-м. Собственно, эта книга - дань его памяти. Ее на собственные средства издала Раиса Федосеевна Чернакова. Они с Леонидом поженились еще студентами. И вместе добрались до глубокой старости. "Мама его до сих пор боготворит", - писал сын поэта, журналист Андрей Чернаков. "Раиса Федосеевна скучала по весне" - одно из самых нежных стихотворений в сборнике. Найдите и прочитайте.

P. S.

"В голове моей какая-то кустурица не дает мне окончательно состариться", - писал Леонид Чернаков. И еще: "Если могу вырабатывать юмор, Можно считать, что пока что не умер". Берите на вооружение, сибиряки! 

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