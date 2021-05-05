Как пандемия помогла предприимчивым омичам раскрутить свой необычный бизнес

Омские предприниматели решили наладить производство художественных деревянных пазлов. Первыми в России запатентовали разработку. Заключили контракты с Эрмитажем и Третьяковской галереей. Омский центр поддержки экспорта помог продвинуть продукт на международной электронной площадке. И дело пошло.

Еще три года назад омичка Юлия Шестакова даже и представить не могла, во что может вылиться ее желание занять четверых детей. Пазлы оказались хорошим подспорьем. Однако хотелось не просто развлечь ребят, но и приобщить их к творчеству, истории, мировой культуре. На мысль создать собственную модель маму натолкнул старший сын, любитель решать всякие ребусы и головоломки. В поиске подходящего интеллектуально-художественного сюжета Юлия перелопатила весь интернет. И наконец нашла, что искала.

- Это была работа современного российского автора Антона Горцевича "Дерево сновидений". В ней присутствовали и многослойность, и мелкая детализация. Это сюжеты, наталкивающие на размышления, хотелось рассматривать. Они давали почву для фантазии, - вспоминает Юлия Шестакова. - Расчет был на старших детей, но пазлы привели в восторг и младших. Появилась идея создать коллекцию. А поскольку это было совершенно новым делом, мы надолго погрузились в эксперименты.

Свой проект команда энтузиастов назвала "Давичи". Первые презентации проводила на праздниках и массовых мероприятиях Омска. Интерес к необычному развивающему продукту рос, в том числе и в социальных сетях.

А пандемия добавила оборотов. Режим изоляции усилил потребность совместных занятий домочадцев в кругу семьи. Художественные наборы интеллектуальных пазлов оказались востребованы не только в России, но и за ее пределами.

Стоит сказать, что авторы проекта изначально были заточены на высокое качество продукции. За основу взяли дерево, поскольку этот материал не только экологичен, но дает уникальные тактильные ощущения.

- Каждый собранный набор - это репродукция картин, созданных настоящими мастерами. Мы сотрудничаем не только с современными художниками, но и с музеями. Первым лицензии на свои картины нам предоставил Омский музей имени Врубеля, затем Эрмитаж, по шедеврам которого мы создали целую коллекцию. В прошлом году заключили соглашение с Третьяковской галереей. Сейчас ведем переговоры с правообладателями картин Сальвадора Дали, - поясняет "Союзу" Юлия Шестакова.

Со временем обозначились и вполне конкретные потребности покупателей. Чтобы привлечь талантливых художников, омичи объявили конкурс, получили более тысячи работ, которые легли в основу коллекции знаков зодиака. Следом появилась детская серия пазлов, разработанная в тандеме с монтессори-педагогами. Оказалось, что и людям преклонного возраста такое творчество идет на пользу.

Самой большой проблемой по признанию предпринимателей было то, что они первыми начали осваивать этот рынок.

- Практически все пришлось делать с нуля, - поделился партнер Юлии по импорту Ойген Грасс. - Упаковка, сертификация, продвижение, таможенное оформления, дизайн, логистика, ценообразование. Много времени и сил ушло на поиски "правильных" контор. За ту же доставку наборов поначалу приходилось платить втридорога. И это влияло на конечную цену. Мы не сразу научились создавать иностранные аккаунты, выстраивать интернет-торговлю. В этом нам помог омский Центр поддержки экспорта.

Кстати, Ойген приехал в Омск из Германии благодаря жене, с которой познакомился на международных курсах. И теперь активно включился в семейное дело.

- Сейчас мы открыли офисы в других регионах страны, а также в Европе и США. Везде, куда выходим, нужен иностранный язык. Мы владеем только немецким и английским. И это еще одна задача, - признается Ойген. - А вот с кадрами проблем нет. Проект привлекает амбициозную, творческую молодежь, способную работать в команде.

Сейчас в ассортименте "Давичи" восемь коллекций, ориентированных на самый разный возраст. Из пазлов можно сложить картины Ребрандта, Леонардо да Винчи, Гогена. Вот "Летучий фрегат" Сергея Адеева, дающий пространство для полета фантазии. Вот "Ноев Ковчег" Виктора Молева, где каждой твари по паре. Загадочная "Дама в саду", внутри которой в деревянных деталях спрятано сразу несколько сюжетов других работ Клода Моне. Еще одна хитрость - картины можно сложить как с лицевой, так и с обратной стороны. А пазлы имеют не абстрактную форму, а выполнены в виде фигур героев и предметов, изображенных на полотне.

В необычной коллекции даже есть "Черный квадрат" Казимира Малевича. Так и хочется вставить собранную картину в раму и повесить на стену. Впрочем, специалисты делать это не рекомендуют.

- Лучше ее разобрать, сложить в коробку. А потом, когда возникнет потребность отдохнуть, с пользой провести досуг в кругу семьи и чему-то научиться, снова достать, - советует Юлия Шестакова. - Деревянные пазлы можно хранить очень долго. И даже передавать по наследству.

Арифметика дела

В раскрутку проекта предприниматели вложили собственные и кредитные средства. В продвижении помог омский Центр поддержки экспорта, который оплатил маркетинговые акции, организовал участие в выставках Германии и КНР. В настоящее время в "Давичи" трудоустроено 40 человек. Стоимость комплекта пазлов - от 900 рублей в России, от 30 евро - в Европе.