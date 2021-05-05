Новости

Более 30 работающих в Южной Корее россиян заразились коронавирусом 06:35
Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19 06:04
Аукцион Sotheby's впервые введет оплату криптовалютой на торгах 05:58
ПВО Сирии уничтожили часть выпущенных по Латакии израильских ракет 05:26
Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19 05:05
Сирия сообщила об атаке Израиля по гражданским объектам 04:59
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма 04:38
Дональд Трамп вернулся в интернет 04:05
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до плюс 22 градусов 03:21
Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при крушении метро 03:10
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей 03:08
Пушков: У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики 02:50
Экс-полицейский Шовин попросил о новом судебном разбирательстве 02:40
В Роспотребнадзоре рассказали о правильной гигиене рук 02:15
В Гидрометцентре не исключили кратковременный дождь в Москве 9 мая 01:33
Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая 00:48
Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины 04.05.2021
Бельгийский фермер передвинул мешавшую его трактору границу с Францией 04.05.2021
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19 посмертно 04.05.2021
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС 04.05.2021
В Бразилии подросток убил мачете трех детей и воспитательницу 04.05.2021
За работу в нежелательных иностранных НПО смогут сажать в тюрьму 04.05.2021
Причастным к экстремистским организациям могут запретить избираться в Госдуму 04.05.2021
Переболевшую COVID Ларису Голубкину вновь госпитализировали 04.05.2021
Турция обсуждает план открытия страны после локдауна 04.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 06:49
Рубрика: Власть

Льгота для дачников

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 97(8448)
В Кузбассе пенсионеры и ветераны снова добираются на дачи бесплатно. Транспортная льгота, отмененная ровно год назад, будет действовать с мая по октябрь по будним дням - с понедельника до четверга.

- Весной 2020-го, чтобы защитить здоровье граждан пожилого возраста, относящихся к группе высокого риска, им было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Потому и популярную меру социальной поддержки временно отменили. Сейчас же у нас активно идет прививочная компания, а старшее поколение вакцинируется в приоритетном порядке, да и ситуация с коронавирусом остается стабильной. Потому и льготу решили вернуть. Так что наши пенсионеры вновь могут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах, в электричках, городских и пригородных муниципальных автобусах, - уточнил председатель областного парламента Вячеслав Петров.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Путин подписал закон о расширении программы льготной ипотеки для многодетных

Несмотря на относительное улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, в Кузбассе по-прежнему действует масочный режим. А потому соблюдение необходимых требований в транспорте, в том числе и для пенсионеров, никто не отменял. Власти надеются, что льготники отнесутся к этому с пониманием.

- Новый закон, отменяющий действие принятого в прошлом году на фоне режима повышенной готовности, сейчас, пожалуй, самый ожидаемый, - отметил председатель профильного парламентского комитета Владимир Вильчиков. - Ведь эта льгота у нас действует уже традиционно с начала 1990-х. И ее отсутствие, конечно, многие восприняли негативно.

Между тем

По данным областного минтранса, с 1 мая в регионе курсируют дополнительные сезонные автобусы до садоводческих обществ. Всего на восьмидесяти маршрутах дачных маршрутах работает 65 машин, а также полтора десятка пригородных электропоездов. На территории Кемеровской и Томской областей, как уточнили в железнодорожном ведомстве, с 1 мая ходят электрички по летнему графику.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19
Нештрафуемый порог превышения скорости снова предложено снизить
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"