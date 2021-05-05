В Кузбассе пенсионеры и ветераны снова добираются на дачи бесплатно. Транспортная льгота, отмененная ровно год назад, будет действовать с мая по октябрь по будним дням - с понедельника до четверга.

- Весной 2020-го, чтобы защитить здоровье граждан пожилого возраста, относящихся к группе высокого риска, им было рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Потому и популярную меру социальной поддержки временно отменили. Сейчас же у нас активно идет прививочная компания, а старшее поколение вакцинируется в приоритетном порядке, да и ситуация с коронавирусом остается стабильной. Потому и льготу решили вернуть. Так что наши пенсионеры вновь могут бесплатно ездить на трамваях и троллейбусах, в электричках, городских и пригородных муниципальных автобусах, - уточнил председатель областного парламента Вячеслав Петров.

Несмотря на относительное улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, в Кузбассе по-прежнему действует масочный режим. А потому соблюдение необходимых требований в транспорте, в том числе и для пенсионеров, никто не отменял. Власти надеются, что льготники отнесутся к этому с пониманием.

- Новый закон, отменяющий действие принятого в прошлом году на фоне режима повышенной готовности, сейчас, пожалуй, самый ожидаемый, - отметил председатель профильного парламентского комитета Владимир Вильчиков. - Ведь эта льгота у нас действует уже традиционно с начала 1990-х. И ее отсутствие, конечно, многие восприняли негативно.

Между тем

По данным областного минтранса, с 1 мая в регионе курсируют дополнительные сезонные автобусы до садоводческих обществ. Всего на восьмидесяти маршрутах дачных маршрутах работает 65 машин, а также полтора десятка пригородных электропоездов. На территории Кемеровской и Томской областей, как уточнили в железнодорожном ведомстве, с 1 мая ходят электрички по летнему графику.