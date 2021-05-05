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05.05.2021 06:24
Рубрика: Власть

Неподъемные расходы

На Алтае стимулируют газификацию с помощью субсидий
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 97(8448)
В Алтайском крае за 25 лет газификации голубое топливо появилось только в 13,3 процентах населенных пунктов. Теперь региону предстоит к 2030 году подать природный газ во все остальные территории - такую задачу поставил в послании Федеральному Собранию президент. Чтобы ее решить, в крае планируют активнее строить газопроводы и сети и в 2,5 раза увеличить субсидии для населения на подключение газа.
В Алтайском крае более сорока процентов домовладений остается на печном отоплении. Причем даже там, где газ уже есть. Фото: Татьяна Кравченко В Алтайском крае более сорока процентов домовладений остается на печном отоплении. Причем даже там, где газ уже есть. Фото: Татьяна Кравченко
В Алтайском крае более сорока процентов домовладений остается на печном отоплении. Причем даже там, где газ уже есть. Фото: Татьяна Кравченко

Тема газификации стабильно входит в пять топовых проблем, которые волнуют большинство населения. Почему? Да потому что в век цифровых технологий миллионы россиян по-прежнему топят печи в своих домах углем. То, чем дышат зимой жители деревень и поселков, приведет в ужас любого врача или эколога. В Алтайском крае более сорока процентов домовладений остается на печном отоплении. Причем даже там, где газ давно уже есть.

Матвиенко: Надо добиться от правительства решений по газификации регионов

Вот только один пример. Первомайский район, что недалеко от Барнаула, газифицируют с 1997 года, но даже в районном центре газ есть далеко не везде. 42-летняя Юлия Осипова, инвалид первой группы, живет одна и не может самостоятельно справиться с печным отоплением. "Каждый день ко мне приходит соцработник, чтобы затопить печь. Если бы подключили газ, я бы сама могла управляться с котлом", - сетует Юлия.

Что же тормозит газификацию? Прежде всего недостаток финансирования. Магистральные и межпоселковые газопроводы в регионе прокладывает "Газпром" и его дочерние компании. А внутрипоселковые сети строят за счет краевого, местных бюджетов и средств граждан. Ежегодно региональная казна выделяет на это 300 миллионов рублей, чего явно недостаточно с учетом скудных вливаний из бюджетов муниципалитетов и низких доходов населения.

- Проблема не только в финансировании, но и в низких объемах потребления газа там, где он уже есть, - поясняет министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. - У нас большая территория, низкая плотность населения и большое число малых сел. В крае нужно строить очень разветвленную систему газовых сетей, при этом потребление голубого топлива все равно будет невысоким. Для "Газпрома" это скорее социальный проект.

Конечно, в регионе ждут кардинальных решений на федеральном уровне, способных активизировать газификацию, но при этом и сами пытаются принимать меры. В ближайшие пять лет в Алтайском крае все силы бросят на прокладку газопроводов в южные и юго-западные районы края и строительство межпоселковых сетей. "Газпром" обещает направить на эти цели почти шестьдесят миллиардов рублей, а краевой бюджет уже увеличил ежегодные вливания до четырехсот миллионов. Однако мало подвести газовую трубу к городу или поселку, надо еще развести сети по улицам и непосредственно к домам. Вот тут-то процесс и тормозится: в районных бюджетах нет денег даже на разработку проектов внутрипоселковых сетей, а у жителей - на подключение домов к газу.

- В прошлом году у нас районе вообще не нашлось средств на проекты газораспределительных пунктов для двух сел, - сообщил председатель Совета депутатов Зонального района Александр Есаулков. - В этом году денег хватило только на один проект. А в селе Соколово мы больше пяти лет строили модульную котельную, потому что для районного бюджета 25 миллионов рублей - это большие расходы. При этом цены на строительство газовых объектов постоянно растут. Пока готовишь проект - все уже опять подорожало.

Жителям газифицированных поселков подведут газ бесплатно до 2023 года

Неподъемны эти расходы и для многих семейных бюджетов. Газификация квартиры или частного подворья обходится в крае в среднем в 70-120 тысяч рублей, и то - если труба уже у дома. Если же ее надо тянуть к зданию, то цены взлетают до 200 тысяч и выше. В стоимости подключения только пятнадцать-двадцать процентов регулируется государством, на остальное - цена рыночная. Сколько газораспределительная компания насчитала - столько и плати.

Рынок строительства газораспределительных сетей сегодня не регулируется. Любое частное лицо или компания может инвестировать в их прокладку и потом, став владельцем сетей - "основным абонентом", выставлять свою цену за подключение. Причем чаще всего такие инвесторы изначально собирают деньги на строительство с желающих подключиться к газу. Сейчас по сути это теневой бизнес. Его нужно либо запретить, либо легализовать. Но лучше, конечно, легализовать, ведь без этих частных инвестиций газификация будет идти еще медленнее. В крае на частных застройщиков приходится почти половина всех прокладываемых внутрипоселковых сетей.

- На федеральном уровне надо наводить порядок в газовом законодательстве, - уверен руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк. - Нужен единый оператор газификации не только в отдельном регионе, а в стране в целом, чтобы решить проблемы "золотых труб" и "основных абонентов". Эти предложения Алтайский край и другие регионы направили на Госсовет по газификации.

Газ в баллонах проблему отопления не решает — он обходится слишком дорого. Фото: Татьяна Кравченко

Что такое "золотые трубы" и "основной абонент", пенсионеры Сикоровы узнали, когда стали подключать газ к своему дому. Они два года назад переехали из Барнаула в одно из сел Первомайского района.

- Продали квартиру, купили небольшой дом у застройщика вроде как с газом. Но за котел, разводку в доме и подключение нам насчитали 95 тысяч рублей. А тут еще владелец газовых сетей стал требовать пятьдесят тысяч просто за разрешение подключиться. Хорошо, что застройщик договорился с ним, и мы отдали за разрешение всего пять тысяч рублей.

В региональном отделении ОНФ отмечают, что, в сравнении с другими регионами, цены на подключение в крае еще невысокие.

- Средняя стоимость по стране сегодня 360 тысяч рублей. Но, учитывая, что в Алтайском крае доходы населения одни из самых низких, даже 70-120 тысяч рублей для жителей региона очень существенные расходы. А региональные компенсации мизерные - всего двадцать тысяч рублей, и платят их только тем, кто официально признан нуждающимся, - подчеркивает Сергей Войтюк.

Супруги Сикоровы документы на компенсацию даже не подавали. Их пенсии на две-три тысячи рублей выше прожиточного минимума, так что статус нуждающихся не положен. Пришлось пенсионерам брать кредит, чтобы подключить газ. Но многим жителям с низкими доходами и кредиты не дают. Поэтому более 21 тысячи домов в уже газифицированных городах и селах не переходят на голубое топливо. У людей просто нет денег на дорогостоящее оборудование и подключение.

Почему снижаются темпы газификации регионов

Региональные власти сейчас решают, как помочь жителям с подключением, ведь президент поставил задачу - минимизировать расходы граждан на газификацию. Так, с 1 января 2021 года многодетным семьям разрешили использовать на эти цели региональный маткапитал - 57,6 тысячи рублей. Но пока никто не обратился за такой поддержкой. То ли не знают, то ли не так много в крае семей с тремя детьми, в чьи дома нужно подвести газ.

- Помогать с подключением газа надо не только нуждающимся, - уверены депутаты и общественники. - Для этого пора изменить критерии выплаты субсидий на подключение, чтобы финансовая помощь стала доступна многим. И увеличить сумму компенсаций с двадцати до пятидесяти тысяч рублей.

Это предложение уже поддержали в краевом Законодательном собрании и в правительстве региона. Но решение будут принимать только в конце года, когда начнут верстать бюджет на 2022-й. Ведь от того, какой объем средств удастся заложить на газовые субсидии, будет зависеть сумма компенсаций и количество получателей.

Справка "РГ"

В Алтайском крае более миллиона домовладений. Из них - около 540 тысяч квартир и домов с центральным отоплением, 437 тысяч - с печками, топящимися дровами и углем, и лишь 63 тысячи домов - с газовым отоплением.

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