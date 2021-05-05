На Алтае вышла книга о чекистах-фронтовиках

В краевой библиотеке имени В. Я. Шишкова прошла презентация книги памяти "Выжили. Выстояли. Победили", посвященной алтайским чекистам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Определение "уникальный" в последнее время изрядно затрепали, но в данном случае алтайскому изданию в России действительно нет аналогов.

В книге содержится информация о 622 фронтовиках, которые в разные годы либо служили, либо работали в органах безопасности Алтайского края. Трое из них - Герои Советского Союза.

ФСБ - структура по сути своей и специфике деятельности закрытая, чекисты, даже ушедшие на заслуженный отдых, не всегда могут рассказать о своей службе то, что интересует людей. Но здесь случай особый. Книгу памяти издали, чтобы открыть неизвестные факты биографии чекистов-фронтовиков.

Ветераны, выступавшие на презентации книги, вспомнили ряд интересных историй. Одна из них связана с Петром Федосенко. В 1942-м его полку пришлось осваивать поступившие на вооружение реактивные минометы, прозванные народом "Катюшами". Под Сталинградом двадцатилетний лейтенант получил не только первые боевые награды, но и контузию с ранением. Он не мог говорить, не слышал и не видел правым глазом. Четыре месяца госпиталей, а потом - бои за освобождение Европы. Победу капитан Федосенко встретил в Праге.

- Однажды он поделился интересной историей. 15 мая 1945 года союзники-американцы пригласили на обед группу советских офицеров в гости. Встреча длилась четыре часа и получилась очень душевной. Поднимали тосты за победу, за Москву, Ленинград. Когда дело дошло до Сталинграда, Федосенко рассказал, что воевал там. Американский полковник не поверил, сказав, что, судя по фотографиям колоссальных разрушений, в городе никто не уцелел. Наш земляк в ответ достал из планшета медаль "За оборону Сталинграда". Американцы потрясенно смотрели на него, полковник приказал ординарцу принести трофейный аккордеон. Сейчас вы его видите на столике вместе с книгой памяти. Петр Иванович шутил, что Бог не наделил его музыкальным слухом, но частушки на этом подарке он научился исполнять, - рассказал полковник в отставке, ветеран регионального управления ФСБ, председатель совета ветеранов Барнаула Валентин Бороздин.

Еще одна легенда управления - Спартак Михайлович Чавкин. Всю войну прошел в противотанковой артиллерии. Это была нескончаемая карусель: передовая - ранение - госпиталь - передовая. Награды не успевали найти героя. Накануне штурма Зееловских высот - для подъема и без того высокого боевого духа советских воинов - было решено провести награждения накопившимися орденами и наградами. Награды вручал маршал Жуков. И для старшего лейтенанта Чавкина вновь началась карусель: первый орден Красной Звезды - через пятнадцать минут второй, а затем и третий. После третьей Красной Звезды Георгий Константинович пошутил: "Там на Чавкина нет еще звезды Героя? Я бы сразу вручил!" В мирное время Спартак Михайлович, человек по натуре скромный, занимался обеспечением безопасности объектов ВПК в Бийске, а на пенсии работал в охотхозяйстве - браконьеров ловил.

Фронтовая закалка не раз выручала сотрудников госбезопасности в мирное время. Кандидат юридических наук Валерий Мазуров поведал, как в середине семидесятых группу сотрудников алтайского управления КГБ срочно перебросили в Рубцовск, где возникла угроза выступлений горожан против неправомерных действий милиции. Фронтовик Александр Пахомов без оружия вышел к рубцовчанам, намеревавшимся громить отдел милиции, и остановил подогретую спиртным толпу - нашел, что и как сказать.

Книга памяти уникальна титаническим объемом проделанной архивной работы - 620 ее героев, помимо фото, сопровождают выдержки из архивных документов. Нет такого сопровождения только у двух фронтовиков - они были осуждены в годы репрессий тридцатых годов, а после освобождения из лагерей их отправили за линию фронта в отряды особого назначения. В 1943 году один из них - Иван Золотарь - принимал участие в ликвидации в Минске гауляйтера округа Белоруссия Вильгельма Кубе.

- Когда в наши руки попал огромный пласт информации, стало понятно, что мы не имеем права на формальный подход, - отметил директор "Алтайского дома печати" Александр Беляев. - Все это требовалось пережить. Мы хотели, чтобы книга получилась с особой внутренней историей, а документы не выглядели случайной подборкой из каталога.

Кстати

В Алтайском крае несколько улиц носят фамилии сотрудников госбезопасности. К примеру, улица Анатолия в Барнауле получила название в честь Матвея Ворожцова (подпольный псевдоним "Анатолий") - члена коллегии Алтайской губчека, командира чекистского отряда и Первой советской Чумышской партизанской дивизии. Улица Михаила Белова - в честь помощника начальника Управления НКВД СССР по Алтайскому краю, участника войны, кавалера четырех боевых орденов, а улица Григория Гридасова - в честь сотрудника УКГБ СССР по Алтайскому краю, Героя Советского Союза.