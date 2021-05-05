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05.05.2021 06:33
Рубрика: Власть

Знак для тружеников

Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 97(8448)
В Новосибирской области учрежден памятный нагрудный знак "Новосибирск - город трудовой доблести". Это почетное звание было присвоено столице Сибири в год 75-летнего юбилея Победы.
Приходя на монумент Славы в Ленинском районе, новосибирцы чтят память и солдат Великой Отечественной, и тружеников тыла. Фото: Татьяна Кравченко Приходя на монумент Славы в Ленинском районе, новосибирцы чтят память и солдат Великой Отечественной, и тружеников тыла. Фото: Татьяна Кравченко
Приходя на монумент Славы в Ленинском районе, новосибирцы чтят память и солдат Великой Отечественной, и тружеников тыла. Фото: Татьяна Кравченко

В соответствии с положением о награде, памятный знак вручается лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной. Первое вручение памятных нагрудных знаков запланировано на июль текущего года.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Напомним: звание "Город трудовой доблести" присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. В Новосибирске на площади имени Калинина установят стелу с изображением герба города и текстом указа, будут проводить мероприятия и праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

В годы Великой Отечественной Новосибирск стал одним из крупнейших центров оборонной промышленности страны. В первые месяцы войны сюда было эвакуировано оборудование и кадры 32 заводов, четырех НИИ оборонной промышленности, восьми крупных строительных и монтажных трестов, а также проектных институтов. Всего в Новосибирскую область прибыло более 300 тысяч рабочих, инженеров и членов их семей.

За годы войны показатели промышленного производства в Новосибирске выросли в 5,3 раза. Новосибирские предприятия в годы войны дали фронту почти треть от общесоюзного арсенала боеприпасов: артиллерийские снаряды, мины, торпеды, патроны, взрывчатку. Здесь выпускали самолеты, прожекторы, радиостанции.

Справка "РГ"

В Новосибирской области сегодня проживают тринадцать Героев Социалистического Труда, один Герой Труда Российской Федерации, четыре полных кавалера ордена Трудовой Славы.

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