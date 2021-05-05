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05.05.2021 11:14
Рубрика: Власть

В Новосибирске выросли темпы строительства новой ледовой арены

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
В Новосибирске полным ходом идут работы по возведению нового ледового дворца спорта, где будут проходить игры Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой-2023. Уже в июне строители планируют приступить к витражному остеклению фасадов. Об этом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сообщили во время выездного рабочего совещания на стройплощадке многофункциональной ледовой арены.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Ранее по поручению региональных властей график работ на объекте был скорректирован, чтобы компенсировать отставания, возникшие в прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня темпы работ выросли, их не сбавляют даже в выходные и в период майских праздников.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как доложил губернатору директор по строительству ООО "ЭлинАльфа" Денис Синюк, одновременно ведутся монолитные работы, устройство перегородок, прокладываются инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, вентиляция, дымоудаление, электрические сети. Проведена 3D-съемка всего объекта, геодезисты выносят точки анкерных креплений, в дальнейшем подрядчик по опорным точкам сможет приступить к остеклению фасадов.

Согласно графику, работы по закрытию теплового контура должны быть завершены не позднее 1 октября 2021 года. Это позволит будущей зимой выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделке.

В рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 также возводятся новая станция метро "Спортивная" возле будущего ледового дворца и пять крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров. Ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован в 2022 году. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 миллиарда рублей, в том числе в 10,5 миллиарда обойдется строительство ЛДС.

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