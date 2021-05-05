В Новосибирске выросли темпы строительства новой ледовой арены

В Новосибирске полным ходом идут работы по возведению нового ледового дворца спорта, где будут проходить игры Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой-2023. Уже в июне строители планируют приступить к витражному остеклению фасадов. Об этом губернатору Новосибирской области Андрею Травникову сообщили во время выездного рабочего совещания на стройплощадке многофункциональной ледовой арены.

Ранее по поручению региональных властей график работ на объекте был скорректирован, чтобы компенсировать отставания, возникшие в прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня темпы работ выросли, их не сбавляют даже в выходные и в период майских праздников.

Как доложил губернатору директор по строительству ООО "ЭлинАльфа" Денис Синюк, одновременно ведутся монолитные работы, устройство перегородок, прокладываются инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, вентиляция, дымоудаление, электрические сети. Проведена 3D-съемка всего объекта, геодезисты выносят точки анкерных креплений, в дальнейшем подрядчик по опорным точкам сможет приступить к остеклению фасадов.

Согласно графику, работы по закрытию теплового контура должны быть завершены не позднее 1 октября 2021 года. Это позволит будущей зимой выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделке.

В рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 также возводятся новая станция метро "Спортивная" возле будущего ледового дворца и пять крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров. Ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован в 2022 году. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 миллиарда рублей, в том числе в 10,5 миллиарда обойдется строительство ЛДС.