В Новосибирске выросли темпы строительства новой ледовой арены

Ранее по поручению региональных властей график работ на объекте был скорректирован, чтобы компенсировать отставания, возникшие в прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Сегодня темпы работ выросли, их не сбавляют даже в выходные и в период майских праздников.
Как доложил губернатору директор по строительству ООО "ЭлинАльфа" Денис Синюк, одновременно ведутся монолитные работы, устройство перегородок, прокладываются инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, вентиляция, дымоудаление, электрические сети. Проведена 3D-съемка всего объекта, геодезисты выносят точки анкерных креплений, в дальнейшем подрядчик по опорным точкам сможет приступить к остеклению фасадов.
Согласно графику, работы по закрытию теплового контура должны быть завершены не позднее 1 октября 2021 года. Это позволит будущей зимой выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделке.
В рамках комплексного плана подготовки региона к МЧМ-2023 также возводятся новая станция метро "Спортивная" возле будущего ледового дворца и пять крупных дорожных объектов общей протяженностью семь километров. Ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован в 2022 году. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 миллиарда рублей, в том числе в 10,5 миллиарда обойдется строительство ЛДС.