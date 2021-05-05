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05.05.2021 12:02
Рубрика: Власть

В Новосибирской области будут развивать музейные площадки

Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание в музее ретро-техники "Галерея времени". По словам главы региона, область будет поддерживать энтузиастов, создающих уникальные площадки, и развивать современные форматы сохранения истории страны.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Музей "Галерея времени" открылся в сентябре прошлого года. В нем собрана большая коллекция автомобильных раритетов. Кроме того, первого мая 2021-го на площадке появился новый корпус, где будет расположен "Музей СССР", восстанавливающий картину быта советского человека.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Энтузиасты стояли у истоков создания музея космонавтики в Коченево, масштабного авиашоу на аэродроме в Мочище, - напомнил губернатор Андрей Травников. - И "Галерея времени" - это удивительное место, где собраны уникальные экспонаты. Думаю, в ближайшее время мы сделаем необходимые шаги для того, чтобы сюда приезжали посетители со всего региона.

Развитие современных музейных площадок повлияет на развитие туризма в регионе в целом, убежден мэр Новосибирска Анатолий Локоть. "Губернатор поставил задачу - сделать Новосибирск еще более привлекательным для туристов", - сказал глава администрации города.

Справка "РГ"

Девятого мая в 12.00 в "Галерее времени" начнется праздничная программа, посвященная 76-летию Великой Победы. Накануне праздника и в День Победы в регионе проходит ряд патриотических мероприятий, в том числе акции "Георгиевская ленточка", "Окна Победы", "Свеча памяти".

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