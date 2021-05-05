В Омске при поддержке ОНПЗ стартовал турнир по боксу

В Омске начался турнир по боксу среди юниоров памяти первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода Александра Малунцева.

Турнир памяти Малунцева является значимым спортивным событием в регионе. Он проводится с 1967 года и открыл немало талантливых боксеров.

В этом году за звание сильнейших борются около ста молодых атлетов в двух возрастных категориях.

Почетными гостями турнира стали известные российские спортсмены. На открытии участников первенства приветствовал двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта России Алексей Тищенко.

- Подобные соревнования дают стимул для дальнейшего развития спорта в регионе, - отметил известный боксер. - Я всю жизнь в спорте и отлично знаю, как важны условия, в которых проходят тренировки. Это ключевой момент не только для профессионалов, но и для тех, кто просто хочет вести здоровый образ жизни и поддерживать хорошую физическую форму.

Создание возможностей для занятия спортом на любительском и профессиональном уровне для жителей региона - одно из основных направлений социальной политики предприятия.

Ежегодно завод строит для горожан дворовые спортивные комплексы из современных материалов, площадки для воркаута. Предприятие также модернизирует спортивные залы в общеобразовательных и спортивных школах города.

- Мы не только строим новые объекты, но и поддерживаем спортивные мероприятия, поощряем лучшие проекты по развитию спорта в регионе в рамках грантового конкурса социальных инициатив, - подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. - Мы стремимся к тому, чтобы юное поколение росло сильным и целеустремленным, поэтому создаем для развития молодежи все необходимые условия.