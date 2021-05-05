На Ставрополье с первого апреля объявлен пожароопасный сезон. Площадь насаждений на землях лесного фонда составляет 114,4 тысячи гектаров, из них почти половина - 44,7 процента - искусственно созданные. Именно потому что леса занимают всего 1,6 процента территории региона, их сохранность, в том числе и от пожаров, является важным направлением в работе минприроды края.

В акции "Сохраним природу Ставрополья" в этом году уже приняли участие почти четверть миллиона жителей края. Фото: Олег Сергеев

Самый главный ее итог - то, что за весь 2020 год в лесном фонде не допущено ни одного пожара. В то же время, по сведениям Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, на площади около 37,5 тысячи гектаров зарегистрировано 2225 термических точек (повышение температуры на поверхности в сравнении с соседними участками фиксируется в момент пролета над данной территорией искусственным спутником Земли).

- Несмотря на позитивные показатели, мы должны быть готовы к любым неожиданностям, - говорит и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов. - Специалисты региональной диспетчерской службы круглосуточно ведут мониторинг лесных и ландшафтных пожаров на всей территории региона, в том числе с помощью данных Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

Мероприятия проводятся в рамках государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды". Ее реализацией занимается министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК вместе с подведомственными ему 12 лесничествами. Работы выполняются сотрудниками десяти лесхозов, на содержание которых в бюджете Ставрополья в нынешнем году выделено 35,6 миллиона рублей.

При подготовке к сезону минприроды и лесхозы все задачи выполнили. С Рослесхозом согласован и постановлением губернатора СК утвержден "Сводный план тушения лесных пожаров", заключены соглашения об охране лесов от пожаров с рядом смежных ведомств Ставрополья и субъектов СКФО.

Во всех лесхозах организованы лесные пожарные станции первого типа сезонного действия, сформирован и обучен штат специалистов, подготовлены специальная техника и оборудование. Это - 16 групп, 31 расчет в количестве 110 человек, 155 единиц техники и 744 - оборудования и инвентаря. Необходимым инвентарем укомплектовано 63 пункта. На землях лесного фонда наличие необходимого инвентаря будет также проверено у арендаторов участков.

В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" (региональный является его составной частью) на оснащение лесхозов специальной пожарной техникой и оборудованием в 2019-2021 годах выделено 242,05 миллиона рублей: в 2019-м - 131,25 миллиона, в 2020-м - 69,3 миллиона, в 2021-м - 41,5 миллиона.

За два последних года лесхозы приобрели 162 единицы лесопожарной техники и 306 - оборудования (малые лесопатрульные комплексы, колесные и гусеничные тракторы, легковые и грузовые автомобили, прицепные модули, бензопилы, мотопомпы, зажигательные аппараты, пожарные рукава и так далее). В нынешнем планируется приобрести 10 единиц лесопожарной техники и 92 -различного оборудования.

- У нас все лесные пожары возникают из-за перехода огня с сопредельных районов. Поэтому с помощью глав округов продолжится обустройство территорий землепользователей, которые имеют общую границу с землями лесного фонда - это в первую очередь очистка от сухой растительности и создание минерализованных полос, - отметил Андрей Хлопянов.

Кроме того, инспекторские службы минприроды Ставрополья ведут профилактику возникновения ландшафтных пожаров и сельскохозяйственных палов (необходимо защитить сельхозугодья от зарастания сорной растительностью и выжигания сухостоя), разъяснительную работу с руководителями органов местного самоуправления, сельхозпредприятий и индивидуальными предпринимателями.

В 2021 году на землях лесного фонда профилактический уход за противопожарными минерализованными полосами проводится на территории 6429,01 километра.

Одной из составных противопожарной профилактики стала и экологическая акция "Сохраним природу Ставрополья". Она входит в соответствующую краевую госпрограмму и состоит из двух этапов: весеннего (начался с 15 марта) и осеннего (проходит со второго сентября по 31 октября).

За весь 2020 год в лесном фонде Ставропольского края не допущено ни одного пожара

Эта акция с середины 2000-х годов проводится по инициативе правительства региона. Сегодня ее участниками являются более полумиллиона человек: экологи и юннаты, волонтеры и сотрудники муниципалитетов всех уровней, школьники, студенты и преподаватели вузов, представители общественных организаций и жители всех муниципалитетов Ставрополья.

- Важно личным примером показать, как нужно относиться к сохранению уникальной природы региона, - говорит Андрей Хлопянов. - Акция "Сохраним природу Ставрополья" помогает привлечь внимание земляков к этой проблеме, а также является одним из способов формирования повседневной экологической культуры. Здесь требуется объединение усилий органов государственной власти, местного самоуправления, контроля и надзора, экологов и общественных организаций. Ведь, к примеру, краевые субботники не только объединяют людей, но и показывают пример бережного отношения к окружающей среде. В результате удалось добиться того, что сегодня на акцию "Сохраним природу Ставрополья" выходит каждый четвертый житель региона.

Ее участники ликвидируют стихийные свалки, убирают мусор с улиц, приводят в порядок населенные пункты, парки и скверы, особо охраняемые природные территории, лесопарковые и прибрежные зоны, придорожные и лесные полосы, санитарные зоны малых рек. Накануне Дня Победы ремонтируют воинские захоронения, мемориальные сооружения в честь погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов.

А сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья и подведомственных учреждений еще во время "зеленого десанта" расчистили русло и береговую полосу реки Грушевой, было вывезено почти 50 кубометров мусора и частей упавших в воду деревьев.

- Работа, которую выполняешь собственными руками, - всегда в радость, особенно когда она помогает сделать чище и лучше родной край. У нас есть хорошая традиция проведения большой весенней уборки на Ставрополье. Она продолжается и в этом году, - подчеркнул губернатор Владимир Владимиров, который принял участие в субботниках - расчистке русла реки Грушевой и уборке на территории Русского леса в краевом центре.

На субботниках - четверть миллиона

В нынешнем году субботники в рамках акции "Сохраним природу Ставрополья" уже прошли во всех муниципальных образованиях. Высажено более 160 тысяч деревьев и кустарников (из них более 150 тысяч - на землях лесного фонда), разбито около тысячи квадратных метров цветников, ликвидировано более 200 стихийных свалок и навалов мусора, вывезено около семи тысяч кубометров мусора. Всего ликвидировано более 750 несанкционированных свалок и навалов мусора.

В благоустройстве населенных пунктов, очистке особо охраняемых природных территорий краевого значения, придорожных полос уже приняли участие около 250 тысяч человек.

Всего в течение 2021 года на Ставрополье состоится около двух тысяч субботников, в ходе которых необходимо ликвидировать полторы тысячи свалок и вывезти около 350 тысяч кубометров мусора. А затем на этих местах нужно высадить 50 тысяч деревьев и кустарников.

Для изучения родной природы, воспитания бережного отношения к богатствам края среди учащихся школ, студентов вузов и ссузов края организуются экологические олимпиады, семинары, научно-практические конференции, "круглые столы", смотры-конкурсы, выставки, фестивали и викторины. В них принимают участие более 300 тысяч человек.

Солдатам Победы

Ставропольский край присоединился к всероссийской акции "Лес памяти". В ходе международной акции будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах человек, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. На сегодняшний день в лесном фонде края деревья уже высажены на площади более 50 гектаров. Проект организуют всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке минприроды России и Рослесхоза.

Справка

Утвержденная государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды" на 2021 год предусматривает общую сумму финансирования около 1,2 миллиарда рублей (из них более 406,1 тысячи рублей - из краевой казны, около 772 тысяч - из федерального бюджета).