Новости

Парламенту Болгарии не удалось сформировать правительство 11:19
NVIDIA покажет две новые флагманские видеокарты 31 мая 11:07
Еще одна смерть после вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде 10:51
В Москве задержаны арендодатель и управляющий сгоревшей гостиницы 10:49
На Урале составили портрет невыездного должника 10:24
Росстандарт изменил кодификацию робототехники 10:18
Кросби обогнал Овечкина по набранным очкам в НХЛ 10:16
Тройка богатейших людей мира потеряла за сутки почти 10 млрд долларов 10:15
В Швеции признали свой ледокольный флот безнадежно устаревшим 09:55
Число случаев COVID-19 в мире превысило 154,3 миллиона 09:55
Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы 09:43
В Минске откроется выставка текстиля "Нити и цифра" 09:40
Женщина из Мали родила 9 детей за раз 09:16
Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса 08:50
Президент Киргизии подписал новую Конституцию республики 08:50
Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношениях с РФ 08:28
В Калифорнии неизвестный напал с ножом на двух азиаток 08:04
Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина вернулась в Уфу 07:49
Нетаньяху не смог сформировать правительство в Израиле 07:45
Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 25 07:36
В США зафиксированы самые низкие темпы рождаемости за последние 50 лет 07:20
Более 30 работающих в Южной Корее россиян заразились коронавирусом 06:35
Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19 06:04
Аукцион Sotheby's впервые введет оплату криптовалютой на торгах 05:58
ПВО Сирии уничтожили часть выпущенных по Латакии израильских ракет 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 10:36

Погасить пламя

Власти Ставрополья взяли на особый контроль ситуацию с пожарами на землях лесного фонда
Текст: Алексей Бирюков (Ставропольский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 97(8448)
На Ставрополье с первого апреля объявлен пожароопасный сезон. Площадь насаждений на землях лесного фонда составляет 114,4 тысячи гектаров, из них почти половина - 44,7 процента - искусственно созданные. Именно потому что леса занимают всего 1,6 процента территории региона, их сохранность, в том числе и от пожаров, является важным направлением в работе минприроды края.
В акции "Сохраним природу Ставрополья" в этом году уже приняли участие почти четверть миллиона жителей края. Фото: Олег Сергеев В акции "Сохраним природу Ставрополья" в этом году уже приняли участие почти четверть миллиона жителей края. Фото: Олег Сергеев
В акции "Сохраним природу Ставрополья" в этом году уже приняли участие почти четверть миллиона жителей края. Фото: Олег Сергеев

Самый главный ее итог - то, что за весь 2020 год в лесном фонде не допущено ни одного пожара. В то же время, по сведениям Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, на площади около 37,5 тысячи гектаров зарегистрировано 2225 термических точек (повышение температуры на поверхности в сравнении с соседними участками фиксируется в момент пролета над данной территорией искусственным спутником Земли).

- Несмотря на позитивные показатели, мы должны быть готовы к любым неожиданностям, - говорит и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Андрей Хлопянов. - Специалисты региональной диспетчерской службы круглосуточно ведут мониторинг лесных и ландшафтных пожаров на всей территории региона, в том числе с помощью данных Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза.

Мероприятия проводятся в рамках государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды". Ее реализацией занимается министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК вместе с подведомственными ему 12 лесничествами. Работы выполняются сотрудниками десяти лесхозов, на содержание которых в бюджете Ставрополья в нынешнем году выделено 35,6 миллиона рублей.

При подготовке к сезону минприроды и лесхозы все задачи выполнили. С Рослесхозом согласован и постановлением губернатора СК утвержден "Сводный план тушения лесных пожаров", заключены соглашения об охране лесов от пожаров с рядом смежных ведомств Ставрополья и субъектов СКФО.

Во всех лесхозах организованы лесные пожарные станции первого типа сезонного действия, сформирован и обучен штат специалистов, подготовлены специальная техника и оборудование. Это - 16 групп, 31 расчет в количестве 110 человек, 155 единиц техники и 744 - оборудования и инвентаря. Необходимым инвентарем укомплектовано 63 пункта. На землях лесного фонда наличие необходимого инвентаря будет также проверено у арендаторов участков.

В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" (региональный является его составной частью) на оснащение лесхозов специальной пожарной техникой и оборудованием в 2019-2021 годах выделено 242,05 миллиона рублей: в 2019-м - 131,25 миллиона, в 2020-м - 69,3 миллиона, в 2021-м - 41,5 миллиона.

За два последних года лесхозы приобрели 162 единицы лесопожарной техники и 306 - оборудования (малые лесопатрульные комплексы, колесные и гусеничные тракторы, легковые и грузовые автомобили, прицепные модули, бензопилы, мотопомпы, зажигательные аппараты, пожарные рукава и так далее). В нынешнем планируется приобрести 10 единиц лесопожарной техники и 92 -различного оборудования.

- У нас все лесные пожары возникают из-за перехода огня с сопредельных районов. Поэтому с помощью глав округов продолжится обустройство территорий землепользователей, которые имеют общую границу с землями лесного фонда - это в первую очередь очистка от сухой растительности и создание минерализованных полос, - отметил Андрей Хлопянов.

Кроме того, инспекторские службы минприроды Ставрополья ведут профилактику возникновения ландшафтных пожаров и сельскохозяйственных палов (необходимо защитить сельхозугодья от зарастания сорной растительностью и выжигания сухостоя), разъяснительную работу с руководителями органов местного самоуправления, сельхозпредприятий и индивидуальными предпринимателями.

В 2021 году на землях лесного фонда профилактический уход за противопожарными минерализованными полосами проводится на территории 6429,01 километра.

Одной из составных противопожарной профилактики стала и экологическая акция "Сохраним природу Ставрополья". Она входит в соответствующую краевую госпрограмму и состоит из двух этапов: весеннего (начался с 15 марта) и осеннего (проходит со второго сентября по 31 октября).

За весь 2020 год в лесном фонде Ставропольского края не допущено ни одного пожара

Эта акция с середины 2000-х годов проводится по инициативе правительства региона. Сегодня ее участниками являются более полумиллиона человек: экологи и юннаты, волонтеры и сотрудники муниципалитетов всех уровней, школьники, студенты и преподаватели вузов, представители общественных организаций и жители всех муниципалитетов Ставрополья.

- Важно личным примером показать, как нужно относиться к сохранению уникальной природы региона, - говорит Андрей Хлопянов. - Акция "Сохраним природу Ставрополья" помогает привлечь внимание земляков к этой проблеме, а также является одним из способов формирования повседневной экологической культуры. Здесь требуется объединение усилий органов государственной власти, местного самоуправления, контроля и надзора, экологов и общественных организаций. Ведь, к примеру, краевые субботники не только объединяют людей, но и показывают пример бережного отношения к окружающей среде. В результате удалось добиться того, что сегодня на акцию "Сохраним природу Ставрополья" выходит каждый четвертый житель региона.

Ее участники ликвидируют стихийные свалки, убирают мусор с улиц, приводят в порядок населенные пункты, парки и скверы, особо охраняемые природные территории, лесопарковые и прибрежные зоны, придорожные и лесные полосы, санитарные зоны малых рек. Накануне Дня Победы ремонтируют воинские захоронения, мемориальные сооружения в честь погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов.

А сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья и подведомственных учреждений еще во время "зеленого десанта" расчистили русло и береговую полосу реки Грушевой, было вывезено почти 50 кубометров мусора и частей упавших в воду деревьев.

- Работа, которую выполняешь собственными руками, - всегда в радость, особенно когда она помогает сделать чище и лучше родной край. У нас есть хорошая традиция проведения большой весенней уборки на Ставрополье. Она продолжается и в этом году, - подчеркнул губернатор Владимир Владимиров, который принял участие в субботниках - расчистке русла реки Грушевой и уборке на территории Русского леса в краевом центре.

На субботниках - четверть миллиона

В нынешнем году субботники в рамках акции "Сохраним природу Ставрополья" уже прошли во всех муниципальных образованиях. Высажено более 160 тысяч деревьев и кустарников (из них более 150 тысяч - на землях лесного фонда), разбито около тысячи квадратных метров цветников, ликвидировано более 200 стихийных свалок и навалов мусора, вывезено около семи тысяч кубометров мусора. Всего ликвидировано более 750 несанкционированных свалок и навалов мусора.

В благоустройстве населенных пунктов, очистке особо охраняемых природных территорий краевого значения, придорожных полос уже приняли участие около 250 тысяч человек.

Всего в течение 2021 года на Ставрополье состоится около двух тысяч субботников, в ходе которых необходимо ликвидировать полторы тысячи свалок и вывезти около 350 тысяч кубометров мусора. А затем на этих местах нужно высадить 50 тысяч деревьев и кустарников.

Для изучения родной природы, воспитания бережного отношения к богатствам края среди учащихся школ, студентов вузов и ссузов края организуются экологические олимпиады, семинары, научно-практические конференции, "круглые столы", смотры-конкурсы, выставки, фестивали и викторины. В них принимают участие более 300 тысяч человек.

Солдатам Победы

Ставропольский край присоединился к всероссийской акции "Лес памяти". В ходе международной акции будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах человек, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. На сегодняшний день в лесном фонде края деревья уже высажены на площади более 50 гектаров. Проект организуют всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке минприроды России и Рослесхоза.

Справка

Утвержденная государственная программа Ставропольского края "Охрана окружающей среды" на 2021 год предусматривает общую сумму финансирования около 1,2 миллиарда рублей (из них более 406,1 тысячи рублей - из краевой казны, около 772 тысяч - из федерального бюджета).

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки