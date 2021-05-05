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05.05.2021 08:56

С урока - на фронт

Архангельск чествует ветеранов Великой Отечественной
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 97(8448)
Накануне Дня Победы в Архангельске поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Их в городе 193, в том числе 100 участников войны, 48 бывших узников концлагерей и 45 жителей блокадного Ленинграда. Кроме того, в областном центре живут 1057 тружеников тыла.
Глава Архангельска Дмитрий Морев приехал поздравить фронтовиков Портовых. Фото: Павел Кононов Глава Архангельска Дмитрий Морев приехал поздравить фронтовиков Портовых. Фото: Павел Кононов
Глава Архангельска Дмитрий Морев приехал поздравить фронтовиков Портовых. Фото: Павел Кононов

Глава Архангельска Дмитрий Морев навестил фронтовиков, чтобы вручить персональные подарки и пообщаться с ними. Каждая такая встреча - на вес золота.

Для Василия Андреевича Портова война закончилась только в 1951 году: еще несколько лет зенитчику линкора "Архангельск" пришлось тралить мины Баренцева и Белого морей. Когда Василий Портов демобилизовался, с морем решил не расставаться - работал штурманом на рыболовецком траулере, а затем в порту. Супруга ветерана - Лидия Ивановна - тоже участник войны, она шила обмундирование для действующей армии. Сегодня чету Портовых объединяют 67 лет совместной жизни, а поддерживают двое сыновей, четверо внуков и трое правнуков. Внимание, оказанное главой города, Портовы считают особым подарком.

Алексей Васильевич Андросов в 1944 году 17-летним парнишкой был призван в ряды регулярной армии и направлен в Московский военный округ. После окончания войны дослужился до командира военно-строительного отряда. Под его руководством было построено много гражданских и военных объектов на Северо-Западе. А Виталий Иванович Хельмянов в годы войны служил в роте связи, затем еще почти 20 лет летал воздушным радистом: своими воспоминаниями о службе ветераны поделились с главой города.

- Праздник Победы - это день нашей общей памяти. О тех, кто шел навстречу смерти в боях, и о тех, кто своим трудом в тылу приближал мирную жизнь. Каждому ветерану - низкий поклон за стойкость, благородство, за приумножение славных боевых и трудовых традиций нашего народа. Пожелать крепкого здоровья и долголетия ветерану лично - для меня это честь. Пусть не угасает огонь, зажженный в честь бессмертного подвига наших предков!

Ветеранов поздравили заместитель главы Архангельска Денис Лапин и заместитель руководителя аппарата главы города Светлана Скоморохова, предприниматели Архангельска. Город знает не только всех поименно - историю каждого.

В Архангельске живут 193 ветерана Великой Отечественной войны

Так, Лев Варфоломеев, когда грянула война, учился в школе. Он помнит зарево пожаров при бомбежках Архангельска в 1942-м. Вместе с другими мальчишками Лев во время налетов дежурил на чердаках, тушил фугасы. А в 1943-м он прямо на школьном уроке получил повестку и ушел на фронт - в 17 лет. Воевал на Дальнем Востоке.

Лев Александрович - ученый, краевед и настоящий патриот Архангельска. Во многом благодаря ему в городе появился сквер Победы на улице Поморской.

- В 1942 году немцы разбомбили дома, которые стояли на этом месте. Горожане решили разбить здесь сквер в честь Победы, посадили деревья. Мы вернули ему историческое название, - вспоминает фронтовик.

Морской пограничник Юрий Ильин воевал на Ленинградском и Карельском фронтах, защищал границу с Финляндией.

- Победу я встретил курсантом школы младших командиров под Ленинградом. Мы уже ложились спать, но радио еще не выключили на ночь. И вдруг раздался голос Левитана - он объявил об окончании войны. Радость была неимоверная: все соскочили с коек, кричали "ура!", - рассказывает Юрий Федорович.

В 1965 году он приехал в Архангельск служить в дивизионе пограничных катеров и кораблей. Признается, что с тех пор город стал его жизнью. В свои 93 года ветеран почти не выходит из дома. Накануне праздника прямо под его окнами духовой оркестр под управлением Вадима Данилюка исполнил несколько музыкальных композиций военных лет, в том числе легендарный "День Победы".

Степан Литвиненко встретил гостей из администрации города при полном параде: на его кителе среди множества наград есть и орден Великой Отечественной войны II степени. Боевое крещение он получил в 18 лет на реке Свирь в Карелии в 1942 году. А Надежда Лобанова недавно отметила столетний юбилей. В Великую Отечественную она была связисткой в подполье на вражеской территории, участвовала в обороне Ленинграда, имеет много наград.

Семья Алевтины Москвиной жила в Гатчине, когда началась война. В четыре года девочка вместе с сестрой попала в концлагерь:

- Мама боялась, что в наш дом попадет бомба, поэтому взяла нас с сестрами на работу. По дороге она отлучилась, оставив нас с караульным. Больше я маму не видела. После освобождения из плена в 1944-м я оказалась в детском доме под Ленинградом, - рассказывает Алевтина Иосифовна.

Окончив ремесленное училище, она по распределению приехала в Архангельск. Лишь в 1984 году ветеран смогла разыскать своих сестер в Ленинграде. Их мама не дожила до этого всего два года...

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