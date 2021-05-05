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05.05.2021 13:45
Рубрика: Культура

На "Метеоре" в Орешек

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 97(8448)
Санкт-Петербург и Ленинградскую область связал новый водный маршрут. Теперь с Дворцовой набережной можно домчаться до крепости Орешек (возле Шлиссельбурга) на скоростном "Метеоре". Дорога занимает около полутора часов.

- Маршрут уникальный, интересный, насыщенный. Он как бы объединяет город и область, - отметил глава петербургского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Пока "Метеоры" будут курсировать только по выходным, с июня количество рейсов увеличится.

В этом году в крепости Орешек открылась новая экспозиция "Страж в истоке Невы" в Головиной башне. Она рассказывает об основных этапах истории строительства этого оборонительного сооружения. Причем максимально наглядно: представлены архитектурные макеты крепости разных эпох.

Кстати, 15 и 16 июня здесь пройдет военно-исторический фестиваль "Орешек fest". Зрителям обещают путешествие вглубь веков с ярмаркой, мастер-классами и костюмированным шоу.

В 2023 году крепость будет отмечать 700-летие. Подготовка к юбилею начинается уже сейчас.

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