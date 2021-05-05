Катар подготовит культурную программу ПМЭФ-2021

В последние годы Россия и Катар далеко продвинулись в межстрановом диалоге сразу по нескольким направлениям - в диапазоне от культуры до бизнеса. Как все начиналось, чем продолжится, какую культурную повестку представит на ПМЭФ-2021 ближневосточная страна-гость, а также как связаны высокое искусство и экономическое взаимодействие, рассказывает генеральный директор Катарско-российского центра сотрудничества (QRCC) Диана Чармадова.

2018-й был объявлен Перекрестным годом культуры России и Катара. Кто автор этой инициативы и что это дало в контексте взаимодействия двух стран?

Диана Чармадова: Инициатива о Перекрестном годе культуры прозвучала на встрече российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани в мае 2016 года. Соглашение о проведении подписано на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2017 года. И уже в 2018 году Россия и Катар провели более 40 различных кросс-культурных мероприятий в обеих странах.

В итоге 2018 год стал крайне значимым для российско-катарских отношений. Россия и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. В рамках Года культуры россияне смогли впервые в таком масштабе познакомиться с самобытной и одновременно очень современной культурой Катара. В частности, в ноябре 2017 года Катар выступил страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума. А через год Россия передала Катару эстафету страны-хозяйки чемпионата мира по футболу.

В конечном итоге культурное взаимодействие позволяет странам не только лучше понимать друг друга, но и укреплять прочие аспекты межстранового диалога. Ведь в бизнесе очень важно, прежде чем приступить к переговорам, понять, кто твой партнер напротив, чем он интересуется, каков его культурный код. Это один из самых гармоничных путей выстраивания отношений.

2018 годом все не закончилось. Что дальше?

Диана Чармадова: Действительно, это было лишь начало. В 2019 и 2020 годах прошли мероприятия, еще больше познакомившие культуры двух стран между собой. Это визит в октябре 2019 года в Россию делегации Университета Хамад Бин Халифа, ежегодный всероссийский конкурс арабского языка Doha Arabic Language Prize, открытый конкурс для российских художников "Турбулентность" и серия фестивальных кинопоказов Qatar Film Days. В 2020 году они прошли онлайн, а теперь в рамках культурной программы Катара как страны-гостя ПМЭФ-2021 пройдут офлайн в дни форума в Санкт-Петербурге. И это лишь часть культурной программы Катара на ПМЭФ-2021. Кроме кино, там будут представлены направления музыки и декоративно-прикладного искусства.

Как подбиралась культурная программа для ПМЭФ-21? Расскажите про основные и важные события.

Диана Чармадова: Мы постарались охватить наиболее интересные и показательные стороны креативной индустрии, привлекательные не только для гостей форума, но и для всех жителей Санкт-Петербурга и гостей культурной столицы.

Кроме фестиваля кинопоказов Qatar Film Days, который пройдет офлайн, на дни форума намечены также музыкальный фестиваль Mawaheb (араб. "таланты") и выставка "Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие". Первый познакомит публику с музыкальной культурой Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). А выставка, которая пройдет в Российском этнографическом музее, объединит экспонаты Национального музея Катара, частной коллекции шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани и Арабского музея современного искусства (Mathaf).

В 2018 году Россия и Катар отметили тридцатилетие дипломатических отношений между странами

От культурного взаимодействия к деловому - один шаг. Какую роль играет QRCC в процессе делового взаимодействия России и Катара?

Диана Чармадова: Культура - это базис для построения отношений в любых сферах. Странам с непохожими культурами важно сначала наладить отношения, понимание, что создаст доверие для взаимодействия и в бизнесе.

Что касается роли QRCC в процессе делового взаимодействия России и Катара, то наша задача - способствовать укреплению и развитию торговли, бизнеса и инвестиций во всех сферах и отраслях. Спектр нашей активности охватывает аналитику бизнес-возможностей, взаимодействие с представителями бизнеса с обеих сторон, заинтересованными в развитии трансграничной экспансии, регуляторами и институтами развития. Шесть специализированных подразделений QRCC отвечают за такие направления, как инвестиции и торговля, наука, образование и инновации, культурное взаимодействие, туризм - индивидуальный и деловой, спорт-мероприятия и маркетинг, медиа - наша медийная платформа рассказывает катарцам о России, и наоборот. В рамках культурно-образовательного направления нашей деятельности в апреле 2021 года в Москве открылся Катарский центр арабского языка, несущий не только языковую, но и культурную миссию.

Чем отличается возглавляемый вами центр от других структур кооперации двух стран? В чем уникальное предложение QRCC в России?

Диана Чармадова: Во-первых, мы больше практики, чем теоретики. Наша цель - не общее развитие, а результат. Мы помогаем не просто начать диалог, но и простимулировать его и, как следствие, довести заложенные в нем идеи до практической реализации. Во-вторых, мы действуем двунаправленно: помогаем бизнесу из России выйти и работать в Катаре, а через него и на окрестных рынках, и наоборот. При этом восприятие Катара как бизнес-хаба, ворот в регион MENA, не должно умалять его собственной культурной и туристической ценности. Поверьте, Доха - это не просто аэропорт пересадки, это самодостаточное конечное направление. Там можно идеально совместить бизнес- и туристические цели.