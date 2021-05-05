Катар подготовит культурную программу ПМЭФ-2021

Новости

В Швеции признали свой ледокольный флот безнадежно устаревшим 09:55
Число случаев COVID-19 в мире превысило 154,3 миллиона 09:55
Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы 09:43
В Минске откроется выставка текстиля "Нити и цифра" 09:40
Женщина из Мали родила 9 детей за раз 09:16
Ученый назвал "ногтевой" симптом коронавируса 08:50
Президент Киргизии подписал новую Конституцию республики 08:50
Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношениях с РФ 08:28
В Калифорнии неизвестный напал с ножом на двух азиаток 08:04
Семикратная чемпионка мира по шашкам Тамара Тансыккужина вернулась в Уфу 07:49
Нетаньяху не смог сформировать правительство в Израиле 07:45
Число жертв при обрушении метромоста в Мехико выросло до 25 07:36
В США зафиксированы самые низкие темпы рождаемости за последние 50 лет 07:20
Более 30 работающих в Южной Корее россиян заразились коронавирусом 06:35
Британцам старше 50 лет предложат третью дозу вакцины от COVID-19 06:04
Аукцион Sotheby's впервые введет оплату криптовалютой на торгах 05:58
ПВО Сирии уничтожили часть выпущенных по Латакии израильских ракет 05:26
Эпидемиолог объяснил необходимость второй дозы вакцины от COVID-19 05:05
Сирия сообщила об атаке Израиля по гражданским объектам 04:59
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма 04:38
Дональд Трамп вернулся в интернет 04:05
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до плюс 22 градусов 03:21
Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при крушении метро 03:10
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей 03:08
Пушков: У Украины нет и не может быть самостоятельной внешней политики 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 08:59

Диалог начат

Катар подготовит культурную программу ПМЭФ-2021
Текст: Юлия Полищук (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 96(8447)
В последние годы Россия и Катар далеко продвинулись в межстрановом диалоге сразу по нескольким направлениям - в диапазоне от культуры до бизнеса. Как все начиналось, чем продолжится, какую культурную повестку представит на ПМЭФ-2021 ближневосточная страна-гость, а также как связаны высокое искусство и экономическое взаимодействие, рассказывает генеральный директор Катарско-российского центра сотрудничества (QRCC) Диана Чармадова.
Диана Чармадова: Культура — это базис для построения отношений в любых сферах Фото: Архив QRCC Диана Чармадова: Культура — это базис для построения отношений в любых сферах Фото: Архив QRCC
Диана Чармадова: Культура — это базис для построения отношений в любых сферах Фото: Архив QRCC

2018-й был объявлен Перекрестным годом культуры России и Катара. Кто автор этой инициативы и что это дало в контексте взаимодействия двух стран?

Диана Чармадова: Инициатива о Перекрестном годе культуры прозвучала на встрече российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани в мае 2016 года. Соглашение о проведении подписано на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре 2017 года. И уже в 2018 году Россия и Катар провели более 40 различных кросс-культурных мероприятий в обеих странах.

В итоге 2018 год стал крайне значимым для российско-катарских отношений. Россия и Катар отметили 30-летие установления дипломатических отношений. В рамках Года культуры россияне смогли впервые в таком масштабе познакомиться с самобытной и одновременно очень современной культурой Катара. В частности, в ноябре 2017 года Катар выступил страной-гостем Санкт-Петербургского международного культурного форума. А через год Россия передала Катару эстафету страны-хозяйки чемпионата мира по футболу.

В конечном итоге культурное взаимодействие позволяет странам не только лучше понимать друг друга, но и укреплять прочие аспекты межстранового диалога. Ведь в бизнесе очень важно, прежде чем приступить к переговорам, понять, кто твой партнер напротив, чем он интересуется, каков его культурный код. Это один из самых гармоничных путей выстраивания отношений.

2018 годом все не закончилось. Что дальше?

Диана Чармадова: Действительно, это было лишь начало. В 2019 и 2020 годах прошли мероприятия, еще больше познакомившие культуры двух стран между собой. Это визит в октябре 2019 года в Россию делегации Университета Хамад Бин Халифа, ежегодный всероссийский конкурс арабского языка Doha Arabic Language Prize, открытый конкурс для российских художников "Турбулентность" и серия фестивальных кинопоказов Qatar Film Days. В 2020 году они прошли онлайн, а теперь в рамках культурной программы Катара как страны-гостя ПМЭФ-2021 пройдут офлайн в дни форума в Санкт-Петербурге. И это лишь часть культурной программы Катара на ПМЭФ-2021. Кроме кино, там будут представлены направления музыки и декоративно-прикладного искусства.

Как подбиралась культурная программа для ПМЭФ-21? Расскажите про основные и важные события.

Диана Чармадова: Мы постарались охватить наиболее интересные и показательные стороны креативной индустрии, привлекательные не только для гостей форума, но и для всех жителей Санкт-Петербурга и гостей культурной столицы.

Кроме фестиваля кинопоказов Qatar Film Days, который пройдет офлайн, на дни форума намечены также музыкальный фестиваль Mawaheb (араб. "таланты") и выставка "Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие". Первый познакомит публику с музыкальной культурой Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). А выставка, которая пройдет в Российском этнографическом музее, объединит экспонаты Национального музея Катара, частной коллекции шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани и Арабского музея современного искусства (Mathaf).

В 2018 году Россия и Катар отметили тридцатилетие дипломатических отношений между странами

От культурного взаимодействия к деловому - один шаг. Какую роль играет QRCC в процессе делового взаимодействия России и Катара?

Диана Чармадова: Культура - это базис для построения отношений в любых сферах. Странам с непохожими культурами важно сначала наладить отношения, понимание, что создаст доверие для взаимодействия и в бизнесе.

Что касается роли QRCC в процессе делового взаимодействия России и Катара, то наша задача - способствовать укреплению и развитию торговли, бизнеса и инвестиций во всех сферах и отраслях. Спектр нашей активности охватывает аналитику бизнес-возможностей, взаимодействие с представителями бизнеса с обеих сторон, заинтересованными в развитии трансграничной экспансии, регуляторами и институтами развития. Шесть специализированных подразделений QRCC отвечают за такие направления, как инвестиции и торговля, наука, образование и инновации, культурное взаимодействие, туризм - индивидуальный и деловой, спорт-мероприятия и маркетинг, медиа - наша медийная платформа рассказывает катарцам о России, и наоборот. В рамках культурно-образовательного направления нашей деятельности в апреле 2021 года в Москве открылся Катарский центр арабского языка, несущий не только языковую, но и культурную миссию.

Чем отличается возглавляемый вами центр от других структур кооперации двух стран? В чем уникальное предложение QRCC в России?

Диана Чармадова: Во-первых, мы больше практики, чем теоретики. Наша цель - не общее развитие, а результат. Мы помогаем не просто начать диалог, но и простимулировать его и, как следствие, довести заложенные в нем идеи до практической реализации. Во-вторых, мы действуем двунаправленно: помогаем бизнесу из России выйти и работать в Катаре, а через него и на окрестных рынках, и наоборот. При этом восприятие Катара как бизнес-хаба, ворот в регион MENA, не должно умалять его собственной культурной и туристической ценности. Поверьте, Доха - это не просто аэропорт пересадки, это самодостаточное конечное направление. Там можно идеально совместить бизнес- и туристические цели.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин проведет переговоры с Рахмоном накануне Дня Победы
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки