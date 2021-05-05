Кинофестиваль "Виват кино России!" объявил программу и состав жюри

С 11 по 15 мая в Северной столице пройдет кинофестиваль "Виват кино России!". Предыдущий, 28-й фестиваль, должен был состояться в прошлом году в мае, как обычно, но Covid-19 спутал все планы, и его провели в декабре. Не прошло и полугода, как на радость петербуржцам, стартует следующий праздник кино.

- Основная задача нашего фестиваля - познакомить зрителей с новинками российского кинематографа, а также показать интересные программы советских фильмов, - сказала генеральный директор фестиваля "Виват кино России!" Людмила Томская на пресс-конференции. - Город любит наш фестиваль, а мы любим наш город. Ждем зрителей. Насладитесь нашим отечественным кино!

В конкурсной программе, как обычно, 8 российских фильмов. Это новые работы режиссеров разных поколений: Николая Хомерики, Владимира Котта, Вячеслава Росса, Анны Чернаковой, Дмитрия Ефимовича, Семена Серзина, Александра Домогарова-младшего, Ирины Гобозашвили.

- Мы стараемся включить в конкурс почти несовместимые между собой произведения, разных жанров и направлений, авторские и массовых, народных жанров. Объединяет их высокое художественное качество, - подчеркнула председатель отборочной комиссии кинофестиваля Ирина Павлова. И отметила, что за последнее время, в "ковидную эпоху", наше кино "подобрело", стало мягче, режиссеры живут не только талантом, но и сердцем.

Жюри 29-го фестиваля возглавит продюсер, член Правительственного Совета по развитию отечественной кинематографии Вячеслав Тельнов (в 2007- 2011 годах - гендиректор киностудии "Ленфильм"). В команде - оператор и профессор ВГИКа Игорь Клебанов, режиссер Оксана Карас (ее фильм "Доктор Лиза" взял Гран-при на предыдущем фестивале "Виват кино России"!), актеры Лариса Удовиченко, Сергей Баталов.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля состоится 11 мая, традиционно - в БКЗ "Октябрьский". Ожидается более 100 гостей - петербургских и московских кинематографистов, которые пройдут по "красной дорожке".

Откроет праздник картина Владимира Котта "Конец фильма".

Фото: kinopoisk.ru

Подготовлены несколько внеконкурсных программ, в них 54 фильма: "Клоун без улыбки" - в честь 100-летия Юрия Никулина, "Мир и дар Достоевского" - к 200-летию нашего любимого классика, "Александр Невский - святой рыцарь земли русской" - к 800-летию со дня рождения выдающегося полководца.

Специальной программой "Пришла пора…" отметят 90-летие режиссера Игоря Масленникова, "Истинно народный" - 80-летие народного артиста России Сергея Никоненко, "Режиссер и гражданин" - 75-летие Владимира Бортко. Будут ретроспективные показы фильмов, посвященные памяти ушедших актеров: Евгения Евстигнеева, Евгения Леонова, Николая Губенко, Василия Ланового.

На фестивале есть еще один конкурс - телевизионных игровых фильмов "Народный рейтинг". Проводить его, по словам киноведа Ирины Павловой, с каждым годом все труднее. И связано это не с тем, что фильмов все меньше и выбрать достойные не из чего, а как раз наоборот: сериалов выпускается все больше, и выходят они не на трех телеканалах, как в прежние годы, а на многих, и к ним добавились активно производящие сериалы разные платформы. В этом конкурсе присуждаются призы в номинациях "Лучший телесериал", "Лучший актер в телесериале", "Лучшая актриса в телесериале". Петербуржцам будет предложено оценить 30 новых отечественных телефильмов. Зрительское голосование проходит по анкетам. Фильмы, стартовавшие после 1 апреля, попадут в конкурс в следующем году.

12 мая в киноцентре "Родина" будет творческий вечер Александра Адабашьяна, сценариста, актера, художника и режиссера, с участием московских и петербургских мастеров кино. В рамках встречи можно будет посмотреть фильм-участник конкурсной программы фестиваля "Про Лёлю и Миньку" (Адабашьян принимал в нем участие как сценарист и художник, а еще сыграл небольшую роль).

Запланированы два мастер-класса: 12 мая в институте культуры его проведет Владимир Меньшов, 13 мая в институте кино и телевидения - Александр Прошкин. В кинотеатре "Дружба" 14 мая покажут новый фильм Прошкина "Назад в степь к сарматам", который не вошел в конкурсную программу, и состоится встреча с режиссером.

13 мая пройдет "круглый стол" дискуссионного клуба на тему "Герой вчерашних дней", который проведет кинокритик Александр Колбовский, с участием мастеров кино.

По традиции участниками фестиваля станут кинотеатры "Москва" (там будут показывать конкурсную программу), "Родина", "Аврора" (Петергоф), "Восход", "Дружба", "Заневский", "Фильмофонд". Вход на все кинопоказы и специальные программы по-прежнему будет свободным, но ограничен количеством мест. По распоряжению Роспотребнадзора, зал должен быть заполнен только на 75 процентов.

15 мая - закрытие фестиваля. Впервые оно пройдет в музыкальном театре "Зазеркалье". И уже по традиции режиссером церемоний стал Валерий Кудашов.

Фильмом, завершающим фестиваль, выбран "Последняя "Милая Болгария", премьера для Петербурга. Алексей Федорченко снял его по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца", получил приз за лучшую режиссуру на недавнем Московском кинофестивале.

Фото: kinopoisk.ru

Цифры

Фестиваль "Виват кино России!" появился в Петербурге в 1993 году, за эти годы представил более 400 новых отечественных фильмов, показал более 100 различных ретроспективных программ, посвященных творчеству выдающихся российских актеров и режиссеров. Мероприятия посетили свыше 1 570 000 зрителей.

Прямая речь

Анастасия Мельникова, заслуженная артистка России, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель попечительского совета кинофестиваля "Виват кино России!":

- Для меня "Виват кино России!" - один из символов моего любимого города. Фестиваль сохраняет традиции и при этом настолько современный, идет в ногу с сегодняшним днем. Его любят петербуржцы. Классика нашего кино уже 29 лет собирается в Петербурге. Как это важно для молодых актеров и режиссеров - соприкоснуться с историей российского кинематографа, поговорить с нашими мэтрами.

Есть события, которые остаются в памяти на всю жизнь. Я благодарна фестивалю за то, что много лет назад меня пригласили и вручили на сцене большое красное сердце - приз "Немеркнущая зрительская любовь".