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04.05.2021 22:35
Рубрика: Экономика

Ларек у дома моего

КС РФ разрешил нестационарную торговлю на придомовой территории
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя № 97(8448)
Купить молоко или газету рядом с домом теперь станет проще. Конституционный суд РФ разрешил размещать ларьки и киоски на придомовой территории.
Забота муниципалитета о благоустройстве не должна затрагивать права граждан. Фото: Александр Рюмин / ТАСС Забота муниципалитета о благоустройстве не должна затрагивать права граждан. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Забота муниципалитета о благоустройстве не должна затрагивать права граждан. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Предприниматели из Ярославля и Калининграда, а также представители ТСЖ "Мирный" из Перми сначала пожаловались на действия своих муниципальных властей в 2019 году, когда те правилами благоустройства запретили размещение объектов нестационарной торговли (НТО) на придомовых территориях.

Фото: iStock
В России набирает обороты новый формат торговли

Но КС воздержался от оценки оспоренных норм по существу, поскольку на тот момент законодательство предполагалось корректировать. И запрет, который фактически поставил заслон малому и среднему бизнесу, остался в силе. Новое постановление признает действия муниципальных властей незаконными. КС напомнил - забота муниципалитета о благоустройстве территории должна не затрагивать прав граждан. В течение года с момента вынесения решения КС муниципалитеты должны скорректировать свои правила благоустройства, которые пока действуют.

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