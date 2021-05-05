КС РФ разрешил нестационарную торговлю на придомовой территории

Купить молоко или газету рядом с домом теперь станет проще. Конституционный суд РФ разрешил размещать ларьки и киоски на придомовой территории.

Предприниматели из Ярославля и Калининграда, а также представители ТСЖ "Мирный" из Перми сначала пожаловались на действия своих муниципальных властей в 2019 году, когда те правилами благоустройства запретили размещение объектов нестационарной торговли (НТО) на придомовых территориях.

Но КС воздержался от оценки оспоренных норм по существу, поскольку на тот момент законодательство предполагалось корректировать. И запрет, который фактически поставил заслон малому и среднему бизнесу, остался в силе. Новое постановление признает действия муниципальных властей незаконными. КС напомнил - забота муниципалитета о благоустройстве территории должна не затрагивать прав граждан. В течение года с момента вынесения решения КС муниципалитеты должны скорректировать свои правила благоустройства, которые пока действуют.