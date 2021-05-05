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05.05.2021 18:00
Рубрика: Культура

До оффлайна далеко

Дом Брюллова ждет ремонта
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 96(8447)
Передача исторического здания дома Брюллова на Васильевском острове для нужд Музея исламской культуры завершается. Во всяком случае, такова информация районной администрации и комитета имущественных отношений (КИО) Северной столицы. Однако в беседе с корреспондентом "РГ" директор музея и руководитель Международного центра исламских исследований петербургской Кунсткамеры Ефим Резван рассказал, что получал такие заверения уже неоднократно и теперь с большим пессимизмом рассматривает идею реставрировать особняк на Кадетской линии.

Здание XVIII века архитектор Александр Брюллов перестроил под себя в 1845 году. В начале 1910-х владелец особняка зять Брюллова Павел Сюзор разрешил разместить там Музей старого Петербурга, в советское время парадную часть здания занимала библиотека имени Островского, часть комплекса превратили в коммунальные квартиры.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В 2008 году дом Брюллова признали аварийным и долго расселяли, потом Смольный несколько лет пытался пристроить его "в добрые руки". За это время мародеры разорили исторические камины и частично уничтожили настенную живопись. В конце 2019 года администрация города заявила, что в особняке разместится музей исламской культуры (МИК). Однако процесс перевода здания в нежилой фонд затянулся.

Сейчас, кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. Как сообщили в КИО, администрация района обеспечила перевод, эти сведения необходимо внести в Единый государственный реестр недвижимости, после чего можно будет предоставить здание частному учреждению культуры "Научно-исследовательский музей исламской культуры".

- В адрес администрации поступило обращение КИО о согласовании изменения функционального назначения здания с многоквартирного дома на нежилое здание, - сообщила в свою очередь пресс-секретарь администрации Василеостровского района Татьяна Слышова. - Проведение вышеуказанных мероприятий согласовано, сейчас они осуществляются КИО путем обращения в Росреестр. После получения необходимых документов КИО будет издан распорядительный акт о передаче помещений дома музею.

Долгое время вопрос внесения изменений упирался в деньги: на изготовление технической документации требовалось около 150 тысяч рублей. Ни в КИО, ни в районе корреспонденту "РГ" на прямой вопрос о том, кто выделяет средства на ее оплату, так и не ответили. Остается надеяться, что деньги действительно нашлись.

Реставрацию объекта музей сможет начать, когда получит особняк. А закончить - если на то хватит средств

У директора есть концепция приспособления здания и договоренности с меценатами о финансировании. Однако, несмотря на плачевное состояние комплекса, у идеи его спасения через передачу МИК нашлись противники.

- В городе есть и другие места, которые нам подошли бы, - говорит директор. - К примеру, на том же Васильевском острове есть отличный вариант, цена - около 150 миллионов рублей, и он полностью готов к использованию. А реставрация дома Брюллова оценивается минимум в 800 миллионов.

И пока крутятся шестеренки бюрократической машины, историческое здание продолжает разрушаться. По некоторым данным, в нем ночуют асоциальные элементы - и это резко повышает вероятность пожара в строении с деревянными перекрытиями. Но даже первоочередные противоаварийные работы - не говоря уже о полномасштабной реставрации - музей сможет начать только после того, как получит особняк. Поэтому сегодня МИК уходит в виртуальность, а также использует другие городские площадки.

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В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Охрана и продажа памятников

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