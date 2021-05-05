В школе №1 города Тосно Ленинградской области дети стали заниматься в очках виртуальной реальности. Педагоги составляют для ребят задания, решить которые можно исключительно силой мысли.

Все началось с того, что тосненская школа №1 стала победителем конкурса, который провели Дальневосточный федеральный университет и один из резидентов "Сколково". В качестве приза в учебное заведение на месяц привезли восемь очков виртуальной реальности с особым программным обеспечением, позволяющим проводить обучение.

Удобнее всего оказалось составлять тесты. За десять минут до окончания урока педагог раздает ученикам очки, и они решают задания, которые в прямом смысле проносятся перед глазами - без помощи мышек и джойстиков. Ученик задерживает взгляд на варианте ответа, который считает правильным, и нужная кнопка "нажимается". Получается, что дети фактически выполняют задания силой мысли.

Это происходит за счет того, что очки оснащены датчиками для фиксации электрической активности мозга. По оценкам учителя английского языка тосненской школы №1 Оксаны Грицюк, они не ошибаются и выдают именно те ответы, которые планировали дать дети. "Кроме того, очки стали мощным фактором для повышения мотивации к учебе", - отмечает она.

Уже с уверенностью можно говорить о том, что в тосненской школе N1 многократно вырос интерес к английскому и химии.

А вот изменилась ли успеваемость, станет понятно через месяц, когда эксперимент окончится.