Суд вернул калининградке жилье, которым завладели "черные риелторы"

92-летней жительнице Калининграда вернули единственную квартиру. Пожилая женщина, которая практически ничего не видит и не слышит, думала, что оформляет завещание. На самом же деле она подарила жилье племяннику, который вскоре его продал. Суд признал обе сделки недействительными.

Антонина Николаевна одинока. Муж умер, когда ей было 78 лет, детей у супружеской пары не было. Зато был племянник, сын погибшего брата, назовем его Иван. Этого мальчика, рано оставшегося без родителей, женщина воспитывала как сына.

В 2014 году Антонина Николаевна упала в обморок, попала в больницу, диагностировали сахарный диабет. Калининградку мучили и другие болезни. Опасаясь, что скоро умрет, она решила на всякий случай написать завещание и указать Ивана наследником. Это была плохая идея: племянник злоупотреблял алкоголем, и некие знакомые, покупавшие ему выпивку, подговорили обмануть тетку.

Пенсионерка думала, что едет к нотариусу подписывать наследственный договор. На самом же деле ее привезли в региональное управление Росреестра, чтобы оформить договор дарения. Из-за глухоты и слепоты старушка не понимала, где находится, что подписывает. Обман вскрылся значительно позже, в 2020 году.

К тому моменту Иван успел продать квартиру, а вскоре после продажи умер. За пожилой женщиной ухаживали прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы, который посещает Антонина Николаевна. Один из приходских волонтеров, Сергей Гаврилюк, как-то обратил внимание на коммунальные "платежки". В качестве собственника квартиры был указан незнакомый мужчина, а не его подопечная.

Волонтер пошел в управляющую компанию, и там подтвердили: у квартиры еще в 2014 году сменился собственник. Друзья подсказали Сергею юриста, который регулярно проводит бесплатные консультации. Так к делу подключилась Ирина Парутина, специалист с 16-летним стажем.

- Честно говоря, я до Ирины обращался к другому юристу, моему знакомому, - вспоминает Сергей Гаврилюк. - Тот не согласился помогать даже за деньги. Сказал: ситуация слишком запутанная, квартиру сначала подарили, потом продали, продавец умер, спросить не с кого. Все равно, мол, проиграем, не хочу рисковать репутацией. А тут совершенно случайно я попал к специалисту, который не только не побоялся взяться за сложное дело, но еще и целый год ходил по судам бесплатно и добился результата!

Правда, вначале суд районной инстанции встал на сторону покупателя квартиры, признав его добросовестным приобретателем имущества. То есть человеком, который не знал и не мог знать, что продавец на самом деле не имеет права распоряжаться недвижимостью.

- Районный суд не принял во внимание тот факт, что покупатель фактически не совершил никаких действий по приемке квартиры в собственность, - комментирует ситуацию Ирина Парутина. - Он не зарегистрировался и не вселился в спорное жилье, не оплачивал коммунальные счета, не интересовался, кто и на каких основаниях проживает в квартире. Кроме того, покупатель ни разу не явился в суд, и установить его местонахождение не удалось. Прописан этот человек в комнатке в одном из общежитий Калининграда. Было бы логично предположить, что добросовестный приобретатель имущества, проживающий в стесненных условиях, поспешит переехать в новое жилье, но почему-то он не заявил свои права на квартиру.

Все эти факты принял во внимание Калининградский областной суд, в который Ирина Парутина и Антонина Николаевна обратились с апелляцией. Кроме того, суд областной инстанции изучил медицинские документы, подтверждающие глухоту и слепоту 92-летней калининградки. А также договор дарения квартиры, в котором отсутствовала важная запись - о том, что текст документа зачитан истице вслух, ей разъяснены правовые последствия сделки.

- Суд руководствовался Гражданским кодексом РФ, согласно которому сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана недействительной, - отмечает представитель Калининградского областного суда Марина Бучная. - Судебная коллегия признала доказанным, что преклонный возраст истицы на момент совершения сделки, возрастные изменения состояния ее здоровья, органов зрения и слуха, а также отсутствие юридических познаний затрудняли ориентированность относительно природы сделки, делали невозможным восприятие сути и содержания. Поскольку установлено, что спорная квартира выбыла из владения истицы помимо ее воли, то договор купли-продажи между племянником и новым покупателем также является недействительным. Ведь человек не мог продать квартиру, ему не принадлежащую.

В этой истории остается еще много вопросов. Почему специалист управления Росреестра, который регистрировал договор дарения, не обратил внимания на слепую и глухую дарительницу, не уточнил, осознает ли она, что делает? Кто этот таинственный покупатель, зарегистрированный в общежитии и ни разу не взглянувший на "свою" новую квартиру? Возможно, ответы на эти вопросы найдут следователи - региональное следственное управление СК уже приступило к проверке инцидента.

На заметку

Вопрос, связанный с добросовестным приобретением недвижимого имущества, неоднозначен. В теории любой человек может купить квартиру, которую какое-то время назад обманом отняли у законного собственника, и ничего не знать о ее темном прошлом.

- Однако на практике добросовестный приобретатель, даже если он не собирается жить в своей новой квартире, должен совершить действия по фактической приемке жилья: осмотреть его, убедиться, что там никто не живет, начать оплачивать коммунальные услуги, - поясняет Ирина Парутина. - Уже на этом этапе невозможна реализация распространенной схемы "черных риелторов", при которой они отчуждают квартиру пожилого человека, не пытаются его выселить, а просто ждут, когда он умрет. Именно такую схему некие люди пытались реализовать с квартирой Антонины Николаевны. К счастью, нам удалось им помешать.

Кстати, если собственник квартиры достиг преклонного возраста или имеет какие-то проблемы со здоровьем, сделки по покупке такого жилья юристы советуют совершать через нотариуса.

- Нотариус удостоверится в дееспособности продавца, зачитает вслух текст договора, убедится, что продавец осознает природу сделки, ее последствия, и только тогда даст добро на отчуждение имущества, - подводит итог Ирина Парутина.