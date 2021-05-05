В центре Петербурга забил фонтан кипятка

В Петербурге возле дома №67 по Большой Морской улице забил фонтан кипятка. Столб воды поднялся на несколько метров.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Теплосеть Санкт-Петербурга", причиной произошедшего стал дефект на трубопроводе.
Сейчас на месте работают специалисты компании, они приступили к ремонту коммуникаций.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Место происшествия огорожено.
Стоит отметить, что авария вызвала серьезные пробки в центре города. Также в зоне происшествия оказалось несколько припаркованных автомобилей.