В центре Петербурга забил фонтан кипятка

В Петербурге возле дома №67 по Большой Морской улице забил фонтан кипятка. Столб воды поднялся на несколько метров.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Теплосеть Санкт-Петербурга", причиной произошедшего стал дефект на трубопроводе.

Сейчас на месте работают специалисты компании, они приступили к ремонту коммуникаций.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Место происшествия огорожено.

Стоит отметить, что авария вызвала серьезные пробки в центре города. Также в зоне происшествия оказалось несколько припаркованных автомобилей.