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05.05.2021 17:28
Рубрика: Происшествия

В центре Петербурга забил фонтан кипятка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге возле дома №67 по Большой Морской улице забил фонтан кипятка. Столб воды поднялся на несколько метров.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Теплосеть Санкт-Петербурга", причиной произошедшего стал дефект на трубопроводе.

Сейчас на месте работают специалисты компании, они приступили к ремонту коммуникаций.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Место происшествия огорожено.

Стоит отметить, что авария вызвала серьезные пробки в центре города. Также в зоне происшествия оказалось несколько припаркованных автомобилей.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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