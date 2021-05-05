В Калининграде завели дело на мать, истязавшую своего сына

Калининградские следователи завели уголовное дело на 27-летнюю женщину, она подозревается в истязании собственного сына, которому еще не исполнилось двух лет. Полураздетого избитого ребенка обнаружили соседи, они вызвали врачей.

Как сообщает СК по Калининградской области, мальчик был на лестничной клетке. Его мать, по версии следствия, ушла к подруге.

Сейчас ребенок мальчик в больнице. Следователи привезли ему одежду и игрушки. Врачи говорят, что жизнь ребенка вне опасности.

Управление МВД по Калининградской области уточняет, что у женщины есть и старший ребенок. Но ее лишили родительских прав. Сейчас правоохранительные органы инициируют изъятие у женщины и младшего сына.