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05.05.2021 19:01
Рубрика: Происшествия

В Калининграде завели дело на мать, истязавшую своего сына

Текст: Вера Черенева (Калининград)

Калининградские следователи завели уголовное дело на 27-летнюю женщину, она подозревается в истязании собственного сына, которому еще не исполнилось двух лет. Полураздетого избитого ребенка обнаружили соседи, они вызвали врачей.

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Как сообщает СК по Калининградской области, мальчик был на лестничной клетке. Его мать, по версии следствия, ушла к подруге.

Сейчас ребенок мальчик в больнице. Следователи привезли ему одежду и игрушки. Врачи говорят, что жизнь ребенка вне опасности.

Управление МВД по Калининградской области уточняет, что у женщины есть и старший ребенок. Но ее лишили родительских прав. Сейчас правоохранительные органы инициируют изъятие у женщины и младшего сына.

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