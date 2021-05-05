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Удивительная история произошла в городе Ухте. Беспородный пес, которого местные жители выходили и взяли в семью, отплатил людям добром. Он спас тонувшую в реке девушку.

Судьба у пса была незавидная. Вырос на улице, питался возле мусорных контейнеров. А однажды какой-то злой человек облил собаку кислотой. Зверь, конечно, умер бы, если бы не попал в руки волонтеров-зоозащитников. Состояние его было настолько тяжелое, что врачи не давали прогнозов. Но волонтеры не сдавались: регулярно возили пса в клинику, делали уколы, обрабатывали раны. И он пошел на поправку.

Фото: Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности/Instagram.com/amurskiespasateli/
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Выздоровевшего пса, который к тому времени получил кличку Серебристый, взяла к себе домой жительница Ухты Оксана, у нее уже были две собаки и кошка.

Своих животных Оксана выгуливает рано утром. В тот день, как обычно, в пять часов отправилась вдоль речки. Серебристый убежал вперед, а потом Оксана услышала его вой. Сначала даже испугалась, подумала: а вдруг волки? Они нынешний зимой наведывались в город. Но увидела Серебристого прямо у берега. Он громко выл и словно показывал на воду, изо всех сил привлекая внимание хозяйки. В реке Оксана увидела девушку, которая просила помощи, из последних сил держалась за кромку льда.

С собой телефона у женщины не было. Она кинулась к ближайшим домам, стала звонить во все подряд квартиры, переполошила весь дом. Подмогу вызвали.

Пока на место ехала дежурная смена Ухтинского аварийно-спасательного отряда "СПАС-Коми", девушка держалась за кромку льда и палку, которую ей дали с берега. Спасатели прибыли быстро и вытащили тонувшую из воды. Что произошло, она объяснить не смогла, сказала только, что ей 18 лет и она приехала из Печоры. Девушку отвезли в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ну а Серебристый отправился домой со своей хозяйкой. Он тоже замерз и разволновался. Несмотря на былые обиды, людей он любит.

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