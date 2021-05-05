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05.05.2021 13:33
Рубрика: Общество

Воинам из Узбекистана посвящается

На Лемболовской твердыне появится новый памятник
Текст: Татьяна Тюменева (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 97(8448)
15 мая на Лемболовской твердыне (мемориале, входящем в Зеленый пояс Славы) будет заложен камень на месте будущего памятника воинам из Узбекистана, защищавшим Ленинград во время войны. Рядом с памятником планируется открыть музей военной археологии, а также воссоздать линию обороны - с колючей проволокой, окопами и траншеями.
За подвиг при обороне Ленинграда Набиджан Минбаев получил звание Героя Советского Союза. Фото: Архив Вячеслава Харинова За подвиг при обороне Ленинграда Набиджан Минбаев получил звание Героя Советского Союза. Фото: Архив Вячеслава Харинова
За подвиг при обороне Ленинграда Набиджан Минбаев получил звание Героя Советского Союза. Фото: Архив Вячеслава Харинова

Идея создания памятника принадлежит "поисковому батюшке" - протоиерею Вячеславу Харинову, настоятелю Успенского храма в Сологубовке.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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- Поисковики находят останки воинов самых разных национальностей. И я стал изучать тему вклада представителей разных народов в оборону Ленинграда, - поясняет отец Вячеслав. - Открылось много интереснейших подробностей, и муфтий соборной мечети попросил проводить экскурсии с молодежью и ветеранами по местам боев. Это особенно важно для молодежи: многие впервые открывают для себя, что эта страна, этот город, в который они приехали в качестве гастарбайтеров, - не чужие им, что их деды здесь сражались и погибали. И не менее важно напомнить петербуржцам, кто помог отстоять от немецких завоевателей город, в котором они живут. Это вопрос толерантности и правильного воспитания подрастающего поколения.

Внимание отца Вячеслава привлек подвиг Героя Советского Союза, уроженца узбекского города Намангана Набиджана Минбаева 1918 года рождения.

К июню 1944 года младший сержант Набиджан Минбаев командовал отделением 1261-го стрелкового полка 381-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта. Согласно донесениям, 10 июня в районе деревни Лемболово подразделение, в котором был Минбаев, стремительно бросилось в атаку. Бойцы дошли до последнего заграждения из колючей проволоки, за которой вели огонь пулеметчики. Тяжело ранило командира. И тогда Набиджан взял командование на себя. Он бросился на колючую проволоку, подмял ее собственным телом, скомандовал: "Взвод, через меня бегом марш!" Взвод бросился по этому живому мосту вперед, преодолел заграждение, пошел в атаку и занял вражеские траншеи. Сам Набиджан был ранен, но еще смог участвовать в том бою. За свой подвиг он был представлен к званию Героя Советского Союза.

А через три дня Набиджан, уже будучи помощником командира взвода, снова повел солдат в атаку. Он был награжден орденом Ленина, медалями, в том числе "За отвагу". Минбаев демобилизовался в 1946 году, после чего вернулся в родной Наманган. Умер герой в 1999 году.

Фото: РИА Новости
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- Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя. Это уже Евангелие, но как актуально и точно, - продолжает отец Вячеслав. - Когда мы с поисковиками стали изучать документы, в том числе военные карты, выяснили: в донесении о подвиге Набиджана либо опечатка, либо ошибка документалистов. Потому что 1261-й полк 381-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта в то время стоял намного южнее Лемболова, в районе нынешнего поселения Медный Завод. Но все-таки, выдвигая идею о создании памятника, решили, что он должен быть на Лемболовской твердыне - известном мемориальном комплексе.

Отец Вячеслав, будучи членом Общественной палаты Ленобласти, на совете по межнациональным отношениям предложил увековечить память о подвиге Набиджана Минбаева. Идея был поддержана правительством Ленобласти и узбекской диаспорой.

Равшан Курбанов, член совета по межнациональным отношениям и председатель совета узбекской культурной автономии, съездил в Узбекистан и заручился поддержкой ветеранских организаций.

- Из Узбекистана (при населении 6,5 миллиона человек) на фронт ушли миллион 951 тысяча человек. Фактически каждый третий. Погибли более 538 тысяч человек, пропали без вести - 158 тысяч. Это страшная статистика войны, - говорит Курбанов.

Что касается финансовой стороны вопроса, то предполагается, что проект будут поднимать всем миром. Создан благотворительный фонд "УзМир", одной из задач которого и будет строительство памятника.

В ходе обсуждения было решено изменить концепцию: не обособленный памятник конкретному герою, а мемориал, посвященный воинам не только из Узбекистана, но и из всей Средней Азии. Предполагается, что памятник будет окружен плитами с информацией о вкладе бывших союзных республик в Победу, а по окружности выставят их флаги.

Фото: Даниил Онохин
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Каким будет памятник - точно сказать нельзя. Разрабатываются проекты, которые будут представлены 15 мая на церемонии закладки символического первого камня памятника.

- Я предложил, чтобы на зрителя смотрело как бы лицо Азии, чтобы лежащий на проволоке герой был с мощными кулаками, проминающими проволоку, шипы которой - как терновый венец. Вижу героя-бойца с винтовкой Мосина, которую хорошо бы тоже увековечить, хотя к этому времени почти все солдаты имели ППШ - пистолет-пулемет Шпагина, - делится мыслями Вячеслав Харинов.

Справка "РГ"

За доблесть и героизм были награждены орденами и медалями свыше 200 тысяч бойцов из Узбекистана. Звание Героя Советского Союза получил 301 человек. 70 бойцов награждены орденами Славы трех степеней.

В Узбекистан было эвакуировано более сотни предприятий, на территории республики было открыто 113 военных госпиталей.

Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных, из них 300 тысяч - дети. Из Ленинграда было эвакуировано пять тысяч детей. Детей размещали по семьям, сирот усыновляли. Так, семья Шамахмудовых (в Ташкенте им поставлен памятник) усыновила 15 детей разных национальностей.

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