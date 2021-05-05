В Ленобласти в пожаре погибли двое подростков

В поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области при пожаре в квартире на улице Центральной погибли двое подростков. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", сообщают в ведомстве.

Погибшим подросткам было 15 и 16 лет. Одного юношу, находившегося в горящей квартире, удалось спасти. Сейчас он в больнице.

В ГУ МЧС по Ленинградской области отмечают, что площадь пожара составляла 15 квадратных метров. 12 огнеборгцев потушили возгорание меньше чем за час.

В сгоревшей квартире сейчас работают следователи и дознаватели, выясняются причины пожара.