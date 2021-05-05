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05.05.2021 12:44
Рубрика: Власть

Потолок для небоскребов

Ленобласть отказывается от строительства высотных зданий
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 97(8448)
В Ленинградской области больше не будут строить "человейники". Конечно, огромные многоквартирные дома в Мурино, Новосаратовке, других ближайших к Петербургу населенных пунктах никуда не денутся. Однако эксперты удовлетворены хотя бы тем, что власти региона признали этажность важным показателем комфортности проживания.
Фото: Сергей Николаев / РГ Фото: Сергей Николаев / РГ
Фото: Сергей Николаев / РГ

Огромные жилые массивы начали расти как по волшебству на границе города и области на рубеже XX и XXI веков. При этом аппетиты застройщиков практически ничем не сдерживались. Например, в "Новом Оккервиле" первые жильцы приобретали квартиры с видом на парк. Сейчас от него осталось не больше десятка деревьев, на берегу речки Оккервиль выросли 16-этажные корпуса ЖК "Парклэнд", в названии которого только и осталось воспоминание о зеленой зоне. В проекте развития Новосаратовки, расположенной рядом, в 2016 году выданы разрешения на строительство четырех домов высотой 23 этажа общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Есть примеры и по 28 этажей. Однако на будущее запросы строителей снизили практически в два раза.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Новая норма прописана в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, которые были приняты годы назад и разрешают строить в городских поселениях дома не выше 12 этажей, а в сельских - не выше девяти. В настоящее время готовится нормативно-правовой акт о недействительности проектов планировок территорий, где они противоречат данному требованию.

- Все новые разрешения на строительство следует выдавать с этажностью, которая не превышает 12 этажей для городских поселений, - поясняет представитель пресс-службы правительства Ленинградской области Константин Андрианов. - Исключение может быть сделано только для тех застройщиков, которые помогают с завершением проблемных объектов.

Тем, кто купил квартиру на этапе проекта, волноваться не стоит - их дома "обрезать" не будут, так что некоторое количество высоток в Ленобласти еще появится - в Кудрово и Янино, к примеру. Поэтому в Янино будет сформирована зона каскадной застройки, чтобы высотные дома не контрастировали с частным сектором. Однако проекты, которые были рассчитаны на перспективу, застройщикам придется пересматривать. Некоторые, впрочем, сделали это заранее.

-?Третий квартал нашего жилого комплекса мы изначально проектировали высотой 16 этажей, но когда изменились нормативы, предпочли переделать проект, - рассказал директор по строительству СК "ЛенРусСтрой" Алексей Булдин. - Сейчас он достраивается, из-за понижения этажности мы не получим 30 тысяч квадратных метров жилой застройки. Но зато отпала необходимость строить еще один детский сад, так что примерно "вышли в ноль". Новые проекты делаем уже исключительно по новым требованиям.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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По мнению Булдина, 12-этажная застройка не слишком отличается от 16-этажной, в то же время более высокие жилые дома позволяют проектировать более комфортные и просторные дворы. А теперь застройщик будет стремиться так или иначе приблизиться к максимальной плотности, которую позволяют ему нормативные акты, забирая возможный потенциал свободных пространств.

Управляющий партнер ИТП "Урбаника", эксперт постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам городского парламента Виктория Васильевская в свою очередь отметила, что высокоэтажная застройка прежних лет уже породила ряд нерешаемых проблем. Например, невозможность разместить необходимое количество парковочных мест в соответствии с требованиями федерального законодательства. Кроме того, "низкоэтажная застройка более близка человеку", однако значительное время в работе над созданием комфортной жилой среды было упущено.

Кстати

Эксперты полагают, что понижение этажности не скажется на стоимости квадратного метра жилья в Ленинградской области. На цену влияет прежде всего соотношение спроса и предложения. Сейчас ипотека по льготной ставке оживила спрос, а ужесточение законодательных требований "пригасило" игроков строительного рынка. В результате, по данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра за год выросла почти на 25 процентов.

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