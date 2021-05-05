В Ленинградской области больше не будут строить "человейники". Конечно, огромные многоквартирные дома в Мурино, Новосаратовке, других ближайших к Петербургу населенных пунктах никуда не денутся. Однако эксперты удовлетворены хотя бы тем, что власти региона признали этажность важным показателем комфортности проживания.

Огромные жилые массивы начали расти как по волшебству на границе города и области на рубеже XX и XXI веков. При этом аппетиты застройщиков практически ничем не сдерживались. Например, в "Новом Оккервиле" первые жильцы приобретали квартиры с видом на парк. Сейчас от него осталось не больше десятка деревьев, на берегу речки Оккервиль выросли 16-этажные корпуса ЖК "Парклэнд", в названии которого только и осталось воспоминание о зеленой зоне. В проекте развития Новосаратовки, расположенной рядом, в 2016 году выданы разрешения на строительство четырех домов высотой 23 этажа общей площадью более 60 тысяч квадратных метров. Есть примеры и по 28 этажей. Однако на будущее запросы строителей снизили практически в два раза.

Новая норма прописана в Региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, которые были приняты годы назад и разрешают строить в городских поселениях дома не выше 12 этажей, а в сельских - не выше девяти. В настоящее время готовится нормативно-правовой акт о недействительности проектов планировок территорий, где они противоречат данному требованию.

- Все новые разрешения на строительство следует выдавать с этажностью, которая не превышает 12 этажей для городских поселений, - поясняет представитель пресс-службы правительства Ленинградской области Константин Андрианов. - Исключение может быть сделано только для тех застройщиков, которые помогают с завершением проблемных объектов.

Тем, кто купил квартиру на этапе проекта, волноваться не стоит - их дома "обрезать" не будут, так что некоторое количество высоток в Ленобласти еще появится - в Кудрово и Янино, к примеру. Поэтому в Янино будет сформирована зона каскадной застройки, чтобы высотные дома не контрастировали с частным сектором. Однако проекты, которые были рассчитаны на перспективу, застройщикам придется пересматривать. Некоторые, впрочем, сделали это заранее.

-?Третий квартал нашего жилого комплекса мы изначально проектировали высотой 16 этажей, но когда изменились нормативы, предпочли переделать проект, - рассказал директор по строительству СК "ЛенРусСтрой" Алексей Булдин. - Сейчас он достраивается, из-за понижения этажности мы не получим 30 тысяч квадратных метров жилой застройки. Но зато отпала необходимость строить еще один детский сад, так что примерно "вышли в ноль". Новые проекты делаем уже исключительно по новым требованиям.

По мнению Булдина, 12-этажная застройка не слишком отличается от 16-этажной, в то же время более высокие жилые дома позволяют проектировать более комфортные и просторные дворы. А теперь застройщик будет стремиться так или иначе приблизиться к максимальной плотности, которую позволяют ему нормативные акты, забирая возможный потенциал свободных пространств.

Управляющий партнер ИТП "Урбаника", эксперт постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам городского парламента Виктория Васильевская в свою очередь отметила, что высокоэтажная застройка прежних лет уже породила ряд нерешаемых проблем. Например, невозможность разместить необходимое количество парковочных мест в соответствии с требованиями федерального законодательства. Кроме того, "низкоэтажная застройка более близка человеку", однако значительное время в работе над созданием комфортной жилой среды было упущено.

Кстати

Эксперты полагают, что понижение этажности не скажется на стоимости квадратного метра жилья в Ленинградской области. На цену влияет прежде всего соотношение спроса и предложения. Сейчас ипотека по льготной ставке оживила спрос, а ужесточение законодательных требований "пригасило" игроков строительного рынка. В результате, по данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра за год выросла почти на 25 процентов.