Самый крупный в мире город за полярным кругом получит стандарты городского благоустройства, которых он никогда не имел более чем за сто лет своего существования. Власти Мурманской области одобрили концепцию комплексной программы развития "Мой Мурманск", рассчитанной до 2025 года.

По словам губернатора региона Андрея Чибиса, благодаря воплощению этой программы в жизнь Мурманск станет "модным арктическим городом".

Предполагается реконструировать площадь Пять Углов и Привокзальную площадь, обустроить Долину Уюта, где находятся спортивные объекты и обширная зеленая зона, создать в окрестностях мемориала "Защитникам Заполярья" парк Победы с музеем.

Кроме этого, в рамках программы будут созданы единый городской дизайн-код и общий световой план города с подсветкой зданий и объектов, а также сформирована единая система озеленения "Зеленый каркас". Помимо больших общественных пространств, в Мурманске будут создаваться парклеты - мини-зоны отдыха, являющиеся продолжением тротуаров. Они могут быть дополнительно оборудованы цветниками, велопарковками, Wi-Fi и точками зарядки гаджетов.

При благоустройстве Мурманска отдельным проектом станет создание смотровых площадок с эффектным видом на Кольский залив. Они будут представлять собой не только террасы, откуда можно любоваться заливом, но и полноценные общественные пространства. Сейчас определены места для семи смотровых площадок.

Планируется, что до 1 сентября программа "Наш Мурманск" пройдет обсуждение с жителями. Откорректировать и окончательно утвердить документ предстоит до 1 ноября этого года.

Прямая речь

Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области:

- Ключевое - это благоустройство и ремонт дворов, создание детских и спортивных площадок, тихих зон отдыха и пешеходных связей. При этом должны быть учтены исторические, функциональные и ландшафтные характеристики города.