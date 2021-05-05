По словам губернатора региона Андрея Чибиса, благодаря воплощению этой программы в жизнь Мурманск станет "модным арктическим городом".
Предполагается реконструировать площадь Пять Углов и Привокзальную площадь, обустроить Долину Уюта, где находятся спортивные объекты и обширная зеленая зона, создать в окрестностях мемориала "Защитникам Заполярья" парк Победы с музеем.
Кроме этого, в рамках программы будут созданы единый городской дизайн-код и общий световой план города с подсветкой зданий и объектов, а также сформирована единая система озеленения "Зеленый каркас". Помимо больших общественных пространств, в Мурманске будут создаваться парклеты - мини-зоны отдыха, являющиеся продолжением тротуаров. Они могут быть дополнительно оборудованы цветниками, велопарковками, Wi-Fi и точками зарядки гаджетов.
При благоустройстве Мурманска отдельным проектом станет создание смотровых площадок с эффектным видом на Кольский залив. Они будут представлять собой не только террасы, откуда можно любоваться заливом, но и полноценные общественные пространства. Сейчас определены места для семи смотровых площадок.
Планируется, что до 1 сентября программа "Наш Мурманск" пройдет обсуждение с жителями. Откорректировать и окончательно утвердить документ предстоит до 1 ноября этого года.
Ольга Вовк, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области:
- Ключевое - это благоустройство и ремонт дворов, создание детских и спортивных площадок, тихих зон отдыха и пешеходных связей. При этом должны быть учтены исторические, функциональные и ландшафтные характеристики города.