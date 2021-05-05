В Петербурге отменили запланированные ранее уличные гулянья к 9 Мая. Отказ от массовых мероприятий обусловлен непростой эпидемической обстановкой.

Традиционный Парад Победы на Дворцовой площади все же состоится. Торжественным маршем пройдут свыше четырех тысяч военнослужащих. Можно будет увидеть 109 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов. Военнослужащие, которые будут присутствовать на Дворцовой площади в этот торжественный день, имеют антитела к коронавирусу после болезни или вакцинации. Всем участникам, в том числе ветеранам, нужно будет сдать тест на коронавирус, на парад пустят только с отрицательным результатом. Горожанам предлагается смотреть проход техники по телетрансляции.

Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Начало в 15.00.

Офлайн-мероприятия тоже запланированы, но в небольшом количестве.

Например, 9 Мая в 16.00 в Ледовом дворце состоится концерт "От песни к песне - от победы к победе". Выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, Петр Захаров, Зара, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Софья Феськова, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

В 19.00 во дворе Государственной академической капеллы начинает работать "Танцплощадка 45-го года". Посетить ее смогут все желающие, причем не только в роли зрителей - на площадке будут работать хореографы, которые научат танцевать, как в 1940-х годах.

В 22.00 у стен Петропавловской крепости прозвучит артиллерийский салют. Красочный фейерверк, по предварительным данным, в Петербурге решили не проводить, чтобы не вызывать скопления людей на улицах.