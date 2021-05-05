Традиционный Парад Победы на Дворцовой площади все же состоится. Торжественным маршем пройдут свыше четырех тысяч военнослужащих. Можно будет увидеть 109 единиц техники, 30 самолетов и вертолетов. Военнослужащие, которые будут присутствовать на Дворцовой площади в этот торжественный день, имеют антитела к коронавирусу после болезни или вакцинации. Всем участникам, в том числе ветеранам, нужно будет сдать тест на коронавирус, на парад пустят только с отрицательным результатом. Горожанам предлагается смотреть проход техники по телетрансляции.
Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Начало в 15.00.
Офлайн-мероприятия тоже запланированы, но в небольшом количестве.
Например, 9 Мая в 16.00 в Ледовом дворце состоится концерт "От песни к песне - от победы к победе". Выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, Петр Захаров, Зара, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Софья Феськова, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа.
В 19.00 во дворе Государственной академической капеллы начинает работать "Танцплощадка 45-го года". Посетить ее смогут все желающие, причем не только в роли зрителей - на площадке будут работать хореографы, которые научат танцевать, как в 1940-х годах.
В 22.00 у стен Петропавловской крепости прозвучит артиллерийский салют. Красочный фейерверк, по предварительным данным, в Петербурге решили не проводить, чтобы не вызывать скопления людей на улицах.