В Петербурге к Дню Победы покажут балет-реквием "Каменный берег"

9 мая в честь Дня Победы труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона представит на сцене Александринского театра балет-реквием "Каменный берег". Главные партии исполнят Софья Матюшенская и Кирилл Вычужанин.

Одноактный балет на музыку Александра Карпова в постановке хореографа Владимира Варнавы - это посвящение погибшим во Второй мировой войне.

- Вдохновением для создания спектакля в 2015 году послужил установленный в Будапеште мемориал жертвам Холокоста "Туфли на набережной Дуная", - рассказывают в пресс-службе Театра балета. - Отлитая из чугуна скульптурная композиция представляет из себя 60 пар разнокалиберной мужской, женской и детской обуви - стоптанные ботинки, туфли, башмачки, стоящие вдоль набережной у края воды. Этот памятник повествует о страшном: перед расстрелом венгерских евреев заставляли снять обувь. Мини-балет Владимира Варнавы рассказывает историю одной неслучившейся жизни…

Программа, подготовленная к Дню Победы, состоит из двух одноактных балетов. "Каменный берег" будет показан в первом отделении, а во втором зрители увидят спектакль английского хореографа Дагласа Ли "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского. В нем будут солировать Алла Бочарова, Денис Климук, Светлана Свинко, Андрей Сорокин.