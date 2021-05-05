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05.05.2021 14:34
Рубрика: Культура

В Петербурге к Дню Победы покажут балет-реквием "Каменный берег"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
9 мая в честь Дня Победы труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона представит на сцене Александринского театра балет-реквием "Каменный берег". Главные партии исполнят Софья Матюшенская и Кирилл Вычужанин.
Фото: Пресс-служба Театра балета имени Леонида Якобсона Фото: Пресс-служба Театра балета имени Леонида Якобсона
Фото: Пресс-служба Театра балета имени Леонида Якобсона

Одноактный балет на музыку Александра Карпова в постановке хореографа Владимира Варнавы - это посвящение погибшим во Второй мировой войне.

Фото: Михаил Логвинов
В Астрахани поставили балет о Шопене и Жорж Санд

- Вдохновением для создания спектакля в 2015 году послужил установленный в Будапеште мемориал жертвам Холокоста "Туфли на набережной Дуная", - рассказывают в пресс-службе Театра балета. - Отлитая из чугуна скульптурная композиция представляет из себя 60 пар разнокалиберной мужской, женской и детской обуви - стоптанные ботинки, туфли, башмачки, стоящие вдоль набережной у края воды. Этот памятник повествует о страшном: перед расстрелом венгерских евреев заставляли снять обувь. Мини-балет Владимира Варнавы рассказывает историю одной неслучившейся жизни…

Программа, подготовленная к Дню Победы, состоит из двух одноактных балетов. "Каменный берег" будет показан в первом отделении, а во втором зрители увидят спектакль английского хореографа Дагласа Ли "Жар-птица" на музыку Игоря Стравинского. В нем будут солировать Алла Бочарова, Денис Климук, Светлана Свинко, Андрей Сорокин.

В регионах Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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