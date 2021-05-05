В Петербурге прогулочный теплоход врезался в опору моста

В Петербурге прогулочный теплоход столкнулся с опорой Аничкова моста. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В момент происшествия пассажиров на борту не было. Члены экипажа не пострадали.

Тем не менее сам факт столкновения - это серьезное ЧП. Поэтому прокуратура начала проверку. В ближайшее время в надзорное ведомство для объяснений вызовут владельца теплохода и капитана. Также будет изучаться, прошел ли капитан медосмотр перед выходом в рейс.

Участок Фонтанки под Аничковым мостом считается очень оживленным местом. Отсюда начинается значительная часть экскурсий по рекам и каналам.