В Петербурге создали вакцину от туберкулеза в виде спрея

В Петербурге ученые из НИИ гриппа имени Смородинцева разработали вакцину от туберкулеза в форме спрея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора института по научной работе Дарью Даниленко.

Сейчас разработка находится в стадии доклинических исследований - они проводятся на моделях животных. Вакцина рассчитана не только на формирование иммунитета к туберкулезу: она также направлена против респираторно-синцитиального вируса. Это достаточно распространенное заболевание, которое часто принимается за ОРВИ. Чаще всего оно поражает детей, но иногда болеют и взрослые.

В НИИ гриппа имени Смородинцева решили создать общую вакцину от туберкулеза и респираторго-синцитиального вируса, поскольку обе эти болезни имеют одинаковый путь передачи - воздушно-капельный. Ожидается, что спрей сможет применяться в качестве защиты от сезонного вируса группы А.

Сейчас в России от туберкулеза вакцинируют детей, первую прививку делают еще в роддоме. Вакцина от этого заболевания присутствует в составе прививки БЦЖ, затем в возрасте 6-7 лет проводится ревакцинация. Прививки взрослым от этой болезни делаются по показаниям.