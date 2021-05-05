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05.05.2021 17:30
Рубрика: Общество

В Петербурге создали вакцину от туберкулеза в виде спрея

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге ученые из НИИ гриппа имени Смородинцева разработали вакцину от туберкулеза в форме спрея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора института по научной работе Дарью Даниленко.

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Сейчас разработка находится в стадии доклинических исследований - они проводятся на моделях животных. Вакцина рассчитана не только на формирование иммунитета к туберкулезу: она также направлена против респираторно-синцитиального вируса. Это достаточно распространенное заболевание, которое часто принимается за ОРВИ. Чаще всего оно поражает детей, но иногда болеют и взрослые.

В НИИ гриппа имени Смородинцева решили создать общую вакцину от туберкулеза и респираторго-синцитиального вируса, поскольку обе эти болезни имеют одинаковый путь передачи - воздушно-капельный. Ожидается, что спрей сможет применяться в качестве защиты от сезонного вируса группы А.

Сейчас в России от туберкулеза вакцинируют детей, первую прививку делают еще в роддоме. Вакцина от этого заболевания присутствует в составе прививки БЦЖ, затем в возрасте 6-7 лет проводится ревакцинация. Прививки взрослым от этой болезни делаются по показаниям.

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