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05.05.2021 18:17
Рубрика: Общество

В Петербурге справочная служба начала записывать людей в поликлиники

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге городская справочная служба "122" стала записывать граждан на прием к врачу, сообщает пресс-служба Смольного.

Фото: iStock
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Алгоритм тот же самый, как на сервисе "Здоровье петербуржца", который находится в ведении городского комитета по здравоохранению. Выбирается дата, поликлиника - при наличии свободных талонов доступна запись.

Но в отличие от интернет-портала по телефону "122" горожане могут записаться в лист ожидания. Как только свободный талон появится, с пациентом свяжутся и запишут его на прием.

Стоит отметить, что попытки ввести единые номера телефонов для записи в поликлиники предпринимались в Петербурге неоднократно. Но в итоге все возвращалось к системе, когда запись осуществляется непосредственно по телефону регистратуры. Это вызывает ряд технических сложностей. В частности, во многих поликлиниках города телефонные линии не рассчитаны на большое количество звонков: в дни пиковых нагрузок люди нередко не могут дозвониться, чтобы попасть в очередь.

Справочная служба имеет необходимые мощности, к тому же этот телефон хорошо знаком петербуржцам. С первых дней пандемии через службу "122" была налажена запись вызова врачей на дом. Также по этому номеру можно записаться на вакцинацию от COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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