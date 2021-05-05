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05.05.2021 12:10
Рубрика: Общество

Страна детства ждет

"Артек" начал принимать детей из регионов и подготовил запас воды на лето
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 97(8448)
После годового перерыва, вызванного пандемией коронавируса, международный детский центр "Артек" снова начал принимать детей из регионов страны. Пока в соответствии с требованием Роспотребнадзора загрузка лагерей составляет лишь 75 процентов. В этом году "Артек" посетят более 32 тысяч детей.
Каждая смена в Артеке завершается прощальным вечером. Фото: Сергей Винник/РГ Каждая смена в Артеке завершается прощальным вечером. Фото: Сергей Винник/РГ
Каждая смена в Артеке завершается прощальным вечером. Фото: Сергей Винник/РГ

Четырехуровневый контроль

В 2020-м "Артек" был закрыт в начале апреля и до середины июня. Когда жесткий режим был отменен, лагеря открылись только для крымских школьников и с неполной загрузкой. Все, кто контактировал с ребятами, а это вожатые и преподаватели кружков и секций, не покидали пределы лагеря. В этом году требования тоже жесткие. Санитайзеры и обеззараживатели воздуха установлены в каждом спальном корпусе, во всех помещениях, где бывают артековцы. Весь персонал за 72 часа до начала смены сдает тесты ПЦР. Введен четырехпороговый входной медицинский контроль состояния здоровья каждого ребенка: на месте прибытия, в медицинском пункте базы-гостиницы "Артека" в Симферополе, по прибытии в детский лагерь и в медицинских пунктах лагерей после распределения в отряды. Контроль проводят врачи-инфекционисты Минздрава Крыма и представители территориального управления Роспотребнадзора.

Фото: Олеся Печенкина/РИА Новости
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- Совместно с Минтрансом России в пунктах прибытия и отправки детей мы организовали "зеленые коридоры" для ребят и сопровождающих их вожатых, - сообщил директор "Артека" Константин Федоренко.

Несмотря на все сложности, в этом году у подножия Аю-Дага пройдет 15 традиционных смен. Однако теперь у администрации детского центра появилась новая забота, которой не было еще год назад. После нескольких засушливых лет осенью минувшего года ряд городов и районов полуострова вынуждены были перейти

на режим ограниченного водопотребления. А весной и Ялта, снабжающая "Артек", начала подавать воду по часам. В лагере к этому готовились и приняли целый ряд мер. Экономить начали еще зимой, но так, чтобы на детях это не отразилось. Сократили расход воды на обслуживание автопарка. Но самое главное - реконструировали все водопроводные сети и построили резервуары, позволяющие накапливать чистую воду.

- Есть месячный запас воды, даже если нас отрежут от источников, - говорит Константин Федоренко. - Мы восстановили каптажи на территории, у нас 105 гектаров парковых насаждений, будем использовать воду из четырех рек, протекающих через "Артек".

Не стесняйтесь, берите добавку

Знакомство детей с "Артеком" начинается с формы. Она различается по цветам в каждом лагере. А еще есть морская, походная, камуфляжная, летняя и зимняя. В первый же день ребята попадают в экипировочный центр Bosco, где уточняют их размер одежды, и пока ребенок обедает, ему привозят стандартный комплект из 11 предметов. Раз в неделю форму меняют. Bosco - компания с мировым именем. Из-за санкций бренд разорвал контракт с Международным олимпийским комитетом, но от "Артека" не отказался.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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- Мы перенесли производство из Китая и Португалии в Россию, - говорит представитель компании Александр Смогунов. - Теперь наше основное производство находится под Калугой, и от санкций мы не страдаем.

Еще лет 15 назад артековская столовая встречала посетителей алюминиевыми ложками с погнутыми зубцами, тяжелыми тарелками с клеймом "2-й сорт" и гранеными стаканами. Сегодня интерьер обычной столовой напоминает скорее хорошее кафе. В лагере "Янтарный", где нам довелось побывать, он ближе к стилю "лофт". Разве что столы сдвинуты и сидят за ними по 12 человек. И все же это именно столовая, потому что еду дети приносят самостоятельно и посуду убирают тоже сами. Меню в любом из девяти лагерей составлено таким образом, что за 14 дней блюда ни разу не повторяются. Это не шведский стол, но есть три варианта каждого блюда на выбор: три салата, три первых блюда и так далее.

- В нашем меню нет свинины, только говядина, птица и рыба, - говорит представитель компании, отвечающей за питание детей Андрей Семенов. - На кухне отказались от жарки на жирах, нет ничего острого, соленого или пряного.

По этой причине артековское питание подходит даже для детей с сахарным диабетом. Кроме того, в меню есть 25 блюд национальной кухни. В день нашего визита предлагали сербский суп чорба и французский яблочно-морковный салат-коктейль. Здесь же в зале на станции анимации повара готовят горячие блинчики или оладушки с фирменным сиропом. На самом деле очень вкусно. Питание в "Артеке", между прочим, пятиразовое. Пятым - второй ужин.

Фото: РИА Новости
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Не переедают ли дети? Взрослые говорят, что нет, потому что ребенок живет активной жизнью и за день должен проходить не менее 10, а то и 15 километров. "Артек" разбросан на большой территории и на склоне, так что, скорее всего, так оно и есть. Кстати, добавка в столовой приветствуется, поэтому надпись на трех языках, русском, английском и китайском гласит: "Не стесняйтесь, берите добавку". За время пребывания в лагере дети могут освоить навыки разных профессий, в том числе и повара. Для этого на кухне для желающих проводят мастер-классы.

- Мы подбираем продукты, которые есть на каждой кухне, так что найти их не составит труда, - говорит Андрей Семенов. - И моя мечта, чтобы наши ребята, вернувшись домой, однажды разбудили своих родителей ароматом аппетитного завтрака.

Хакер в 12 лет

Как попадают в "Артек" дети? Если честно, то по-разному. Абсолютное большинство составляют ребята, уже ставшие лидерами, благодаря своим незаурядным способностям. Победители региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. Саша Дудко из Нового Уренгоя в девять лет стал финалистом шоу "Голос. Дети" на "Первом канале". Савелий Дроздов победил на всероссийском сборе юных моряков, проходившем здесь в пятую смену 2018 года. В качестве награды за эту победу юноша отправился в кругосветное плавание на паруснике "Паллада". Алексей Степанов - волонтер движения #Мывместе, получивший благодарность от президента России. Даша Дегтярева - праправнучка знаменитого оружейного конструктора. Но бывают и совершенно уникальные случаи.

- Пару лет назад 12-летний школьник взломал автоматизированную информационную систему, которая обслуживала, в том числе Министерство обороны, - говорит директор "Артека" Константин Федоренко. - Конечно, мы не могли его не взять сюда без очереди. Он потом всю смену натаскивал наших программистов.

Кстати, об очереди. 5500 детей может принять "Артек" одновременно. Это максимальная нагрузка. Когда будет построен 10-й лагерь "Солнечный", он сможет принимать еще 1000 детей. Конкурс на право побывать в "Артеке" такой же, как во ВГИК. В 2018 году на 4400 путевок было 182 тысячи заявок. В 2020 году на 32280 путевок - уже 500 тысяч заявок.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
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- "Артек" - это награда за достижения, своего рода Олимп, - говорит Константин Федоренко. - Особенность этого места в том, что здесь дети могут знать и уметь больше чем их наставники.

Принимать в год 55 тысяч детей, такую цель ставят для себя в "Артеке". Но это и предел возможностей места у подножия Аю-Дага. Природа просто не выдержит большей антропогенной нагрузки. Поэтому "Артек" идет в регионы и передает свой опыт, методики, внутреннюю субкультуру другим. Здесь возродили школу вожатых: и 1500 из них, пройдя обучение и отработав в Крыму не менее трех смен, уедут в регионы России. С 2018 года "Артек" вошел в проект "Губернаторский лагерь", цель которого тиражировать все лучшее из Крыма в субъекты страны. Ведь самое главное, чему учит "Артек" детей, - это ставить такие цели, которые другим кажутся нереальными, и достигать их. Два года назад в лагере стала знаменитостью девочка, которая 45 раз подавала заявку на отдых в "Артеке". На 45-й раз ее взяли. И знаете, у этой девочки в жизни точно все получится.

Справка "РГ"

Площадь "Артека" составляет 218 гектаров. Это больше территории княжества Монако (около 200 гектаров). В лагере находится самый большой в Европе памятник Ленину. Его высота 11 метров, а вместе с окружающими пилонами - 42 метра. Благодаря этому монумент внесен в морскую лоцию и является навигационным знаком. В лагере также находится оливковая роща, ей около 200 лет.

Цифра

1,6 миллиона детей стали аретковцами за всю историю детского лагеря.

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