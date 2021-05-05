В Волгограде состоялась знаменательная встреча ветеранов трех союзнических армий. Это участник боев за Сталинград Евгений Куропатков, американский военврач Чарльз Норман Шей и знаменосец второй танковой дивизии Роже Доре из Франции. Самому младшему из них - французу - 95 лет.

- Я принял это приглашение, потому что для меня важно посетить вашу страну и представить здесь Францию. После Сталинграда Германия проиграла войну, - говорит мсье Доре. - Раньше пугали коммунистами. И сейчас у нас существуют разные образы России.

Один из последних американских ветеранов Чарльз Шей сейчас тоже живет во Франции, на берегу Ла-Манша - в нескольких метрах от пляжа "Омаха". Именно там 6 июня 1944 года американцы высадились на землю оккупированной Франции. У Шея есть и французские корни - он потомок барона де Сен-Кастена. Но сам себя он считает индейцем. Раньше он жил в резервации. И на мемориальном кладбище в Россошках американский ветеран провел индейский обряд: в память о советских воинах, в частности о старшем политруке Филиппе Одородько, Чарльз Шей воскурил благовония, развеивая дым птичьим пером.

- Мы никогда не забудем жертв Сталинграда: женщин, детей и тысячи солдат. Я обращаюсь к душам тех, кто упокоился здесь, и благодарю за спасение мира, - сказал американец.

Он извинился за то, что провел обряд, обратившись только в одну сторону света. По правилам нужно повернуться на все четыре стороны, начиная с востока. Но 96-летнему представителю племени пенобскотов было физически трудно довести ритуальную церемонию до конца. Его французский соратник поинтересовался: может быть, там похоронен кто-то из солдат США. Узнав, что это обряд в память красноармейцев, мсье Доре одобрительно кивнул головой.

Наш ветеран Евгений Куропатков, конечно, часто бывал в Волгограде. Где бы ни сражались потом солдаты Великой Отечественной, если они прошли битву на Волге, считали себя сталинградцами. Евгений Петрович был ранен, но вернулся в строй, дрался под Ленинградом и участвовал в параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

- Я очень переживаю за тех, кто потерял своих друзей, близких. И от лица моих братьев, полегших здесь, хочу сказать спасибо Волгограду. Не везде увидишь такое отношение к памяти. Вот у меня отец погиб в 1941 году, а я до сих пор не знаю, где он похоронен, - признался Куропатков.

Приезд ветеранов стал возможен благодаря патриотической акции. В Волгоградскую область приехали французские поисковики, чтобы поучаствовать в раскопках.

- У меня много друзей 20-30 лет. Они слышали про Сталинградскую битву, - рассказал корреспонденту "РГ" президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски. - Кто младше, те не знают ничего. Точнее, они знают про одноименный квартал в Париже. И мы хотим познакомить новое поколение с этой историей, распространить информацию благодаря СМИ.

И действительно, мероприятие приехали освещать несколько французских журналистов. Никого не оставил равнодушным визит на Мамаев курган. Один из любителей истории, Андре Лоэр, не знал про акцию "Бессмертный полк". Но хорошие люди мыслят в одном направлении. На "главную высоту России" он поднялся с портретом брата своего дедушки Шарля Рошроя, сражавшегося против Гитлера в составе партизанского отряда коммунистов.

Раскопки вели в нескольких километрах от поселка Степной Городищенского района. Вот выгребает лопатой землю из ямы долговязый парень. Знакомьтесь, Бертран де Голль - правнучатый племянник великого генерала (кстати, дважды приезжавшего в Сталинград-Волгоград).

- Я узнал про экспедицию благодаря отцу и приехал помочь. С моей профессией это никак не связано, я занимаюсь недвижимостью. Это мой долг перед солдатами Второй мировой войны. Я этой темой заинтересовался, потому что она затронула членов моей семьи, - сказал Бертран. - Еще в школе и после нее я проводил небольшое исследование, но я понимаю, что мало что знаю.

Обаятельная девушка Полин Клеман говорит по-русски: Полин переехала из Парижа в Москву, окончила российский вуз и работает в нашей столице.

- Нас с братом попросили приехать помочь, потому что мы знаем оба языка. У нас семья очень интересуется наполеоновскими и мировыми войнами. На раскопках очень интересно, - заявила франко-москвичка.