Астраханские больницы и поликлиники по 7 мая работают по обычному графику: можно приходить на прием и ложиться на запланированную госпитализацию. А в праздничные дни с 8 по 10 мая во всех поликлиниках будут дежурить врачи, и с 10.00 до 22.00 - бригады "неотложки" для выездов на дом по экстренным вызовам.

Станция скорой помощи и круглосуточные стационары работают без выходных. Ежедневно с 9.00 до 24.00 открыт кабинет неотложной стоматологической помощи на улице Боевая. И в любой день можно посетить пункты вакцинации от коронавируса. Центры соцобслуживания населения и офисы МФЦ в городе и во всех районах области с 4 по 7 мая работают в обычном режиме. А вот в выходные 8-10 мая не работают. Детские сады будут закрыты все десять дней.

"Дачная" электричка, следующая по маршруту Кутум-Дельта, в майские выходные будет ходить по обычному графику: среда, пятница, суббота и воскресенье дважды в день", - сообщили "РГ" в службе корпоративных коммуникаций Приволжской желдороги. Четырехвагонный состав вмещает около 350 человек, поэтому дополнительных маршрутов не планируется.

В Волгограде поликлиники, соцучреждения и МФЦ работают так же. А в Махачкале - в режиме "дежурных окон". Таким образом, прием будут вести не более 30 процентов специалистов.

Большинство коммерческих клиник и медицинских центров принимают пациентов и в официально нерабочие дни. Так что можно воспользоваться выходным и проверить здоровье. К примеру, Национальный медицинский исследовательский центр онкологии будет оказывать медицинскую помощь в полном объеме, работают все диагностические и лабораторные службы, открыт дневной стационар, продолжится госпитализация пациентов.

Для тех же, кто предпочитает активный отдых, есть всевозможные туристические базы.

На астраханских турбазах ажиотаж: свободных мест не найти, так как в разгаре сезон рыбалки - вобла сама запрыгивает на крючок. Вплоть до 10 мая забронированы не только недорогие номера, от тысячи рублей с человека в сутки, но и коттеджи для VIP-гостей, стоимостью до 50 тысяч рублей за дом в день. В дорогих отелях помимо проживания, в цену входит только завтрак, мангал и пользование бассейном, а за предоставление лодки, рыболовных снастей и егеря снова придется платить. На некоторых турбазах предлагают гостям полный пакет: проживание, питание и аренда лодки. Такой "олинклюзив", к примеру, в гостинице "Табола" клиенту обойдется примерно в 30 тысяч рублей за семь дней.

Как уверили "РГ" в администрациях турбаз, домики ежедневно обрабатывают антисептиками, а перед заселением включают бактерицидные лампы. Работники ходят в масках и соблюдают социальную дистанцию. Что касается заполняемости, то ковидных ограничений нет.

Под Волгоградом места на турбазах и в гостевых домах есть, хотя их бронируют достаточно активно. Цены зависят от близости к городу. Например, отдохнуть 10 дней на Дону в Серафимовичском районе (260 километров от Волгограда) двое взрослых смогут, заплатив не менее 22 тысяч рублей. В цену входит трехразовое питание. Домики без изысков: в комнате две кровати, тумбочка, шкаф, стулья. А вот душ, умывальники с горячей и холодной водой и туалет располагаются в отдельном здании. Сертификат о вакцинации не требуют.

Кстати

Аренда спиннинга - 500 рублей в день. Катер напрокат - от 2 до 9 тысяч рублей за сутки в зависимости от класса плавсредства. В эту сумму включены и услуги егеря, но, если рыбалка затянется дольше 8 часов, надо будет отстегнуть по 125 рублей за каждый лишний час. К счастью, хозяева турбаз не запрещают гостям пользоваться собственными рыболовными снастями и катерами.