В Крыму для привлечения специалистов в лечебные учреждения утвердили новую меру социальной поддержки медработников. Составлен перечень из 87 вакантных должностей, при трудоустройстве на которые врач получит единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, а средний медперсонал - 500 тысяч рублей.

Порядок предоставления выплат в нынешнем году утвержден постановлением Совета министров РК от 30 марта 2021 г. N 191. В документе указаны крымские больницы и поликлиники, в которых не хватает специалистов - участковых терапевтов, онкологов, неврологов, семейных врачей, кардиологов, офтальмологов, психиатров и т.д. То есть, специалист может рассчитывать на единовременную выплату, если придет работать в конкретное медучреждение в Алуште, Красноперекопске, Белогорском, Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Черноморском, Красногвардейском районах.

- Обеспечить доступность медпомощи невозможно без профильных специалистов. Поэтому особенно важно оказывать финансовую поддержку имеющимся медработникам, а также привлекать новых сотрудников в государственные учреждения здравоохранения, - отметил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Он напомнил, что в Крыму также есть региональная выплата работникам наиболее дефицитных специальностей с высшим медицинским и средним медицинским образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь. Для врачей она составляет 7 000 рублей в месяц, для фельдшеров - 5 000 в месяц, для акушеров и медицинских сестер - 4 000 рублей в месяц.

Медработники, проживающие в сельской местности, получают ежемесячную денежную выплату в размере 750 рублей. Так власти компенсируют им расходы на оплату жилых помещений, отопление и обеспечение электроэнергией. Иногородним медработникам с высшим образованием компенсируется арендная плата за съемное жилье. Кроме того, власти обещали приобрести для медиков 300 квартир.

В Крыму медучреждения укомплектованы сотрудниками на 80,4 процента - не хватает 1,5 тысячи врачей и младшего медперсонала.