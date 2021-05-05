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05.05.2021 17:36
Рубрика: Общество

Миллион врачу

Дефицитные медики получат доплаты
Текст: Юлия Браилова (Симферополь)
Российская газета - Крым № 96(8447)
В Крыму для привлечения специалистов в лечебные учреждения утвердили новую меру социальной поддержки медработников. Составлен перечень из 87 вакантных должностей, при трудоустройстве на которые врач получит единовременную выплату в размере одного миллиона рублей, а средний медперсонал - 500 тысяч рублей.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Порядок предоставления выплат в нынешнем году утвержден постановлением Совета министров РК от 30 марта 2021 г. N 191. В документе указаны крымские больницы и поликлиники, в которых не хватает специалистов - участковых терапевтов, онкологов, неврологов, семейных врачей, кардиологов, офтальмологов, психиатров и т.д. То есть, специалист может рассчитывать на единовременную выплату, если придет работать в конкретное медучреждение в Алуште, Красноперекопске, Белогорском, Бахчисарайском, Джанкойском, Ленинском, Черноморском, Красногвардейском районах.

- Обеспечить доступность медпомощи невозможно без профильных специалистов. Поэтому особенно важно оказывать финансовую поддержку имеющимся медработникам, а также привлекать новых сотрудников в государственные учреждения здравоохранения, - отметил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Он напомнил, что в Крыму также есть региональная выплата работникам наиболее дефицитных специальностей с высшим медицинским и средним медицинским образованием, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь. Для врачей она составляет 7 000 рублей в месяц, для фельдшеров - 5 000 в месяц, для акушеров и медицинских сестер - 4 000 рублей в месяц.

Медработники, проживающие в сельской местности, получают ежемесячную денежную выплату в размере 750 рублей. Так власти компенсируют им расходы на оплату жилых помещений, отопление и обеспечение электроэнергией. Иногородним медработникам с высшим образованием компенсируется арендная плата за съемное жилье. Кроме того, власти обещали приобрести для медиков 300 квартир.

В Крыму медучреждения укомплектованы сотрудниками на 80,4 процента - не хватает 1,5 тысячи врачей и младшего медперсонала.

В регионах Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Реформа здравоохранения

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