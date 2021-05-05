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05.05.2021 13:08
Рубрика: Общество

Дайверы "зажгли" Вечный огонь на дне Черного моря

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Краснодарское региональное отделения РГО Фото: Краснодарское региональное отделения РГО
Фото: Краснодарское региональное отделения РГО

На дне Черного моря в районе села Большой Утриш ко Дню Победы дайверы Центра подводного плавания "Утриш" Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) смонтировали символический Вечный огонь и колокол. Уникальный проект посвящен памяти бойцов, погибших в Великую Отечественную войну.

Фото: Алексей Манянин
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- Нижняя часть - в форме пятиконечной звезды, языки пламени имитируют пластиковые лепестки, - рассказал автор идеи, член Усть-Лабинского районного отделения РГО Эрнст Антонов. - Ее изготовили при поддержке депутатского корпуса Анапы, гендиректора АО "Водопровод" и Морского собрания Усть-Лабинского района. Частью композиции стал колокол. Он будет звучать под водой в память о погибших моряках. Такого не устанавливал еще никто в мире.

Он добавил, что в композиции использованы части настоящих боеприпасов и амуниции военных лет: гильзы, фрагменты штыка винтовки Мосина и солдатская каска. Находки были сделаны в Керченском проливе как со стороны Крыма, так и Тамани.

Кроме того, дайверы планируют разместить около композиции графический дисплей, где люди смогут писать имена своих родственников - героев Великой Отечественной войны. Таким образом, будет составлена своеобразная подводная памятная книга.

Первое погружение совершил подводник, ветеран боевых действий, председатель Морского собрания Усть-Лабинского района Сергей Сергиенко.

Фото: Краснодарское региональное отделение РГО

Центр подводных исследований в Краснодарском региональном отделении РГО работает с 2013 года. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне они реализовали подводный проект "Память на дне Черного моря". Активисты центра установили мемориальные таблички на погибших во время Великой Отечественной войны кораблях и самолетах. Таблички уже появились на фрагменте затонувшего самолета в подводной акватории урочища Широкая Балка, на затонувшем танкере "Валериан Куйбышев" вблизи Бугазской косы под Анапой и вблизи мыса Большой Утриш на барже "Гордипия". В Азовском море памятные таблички установлены у мыса Ахиллеон на суднах "Фрунзе" и "Пенай".

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