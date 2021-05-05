В Астрахани туристам предложили экскурсию по старейшему, образовавшемуся еще в конце XVI века рынку "Большие Исады", куда в древности купцы везли на продажу осетров, а сейчас - товары из Средней Азии.

Дарья Беляева: Это живая история, и ее можно пробовать на вкус. Фото: Ярослав Московкин

Базар разместился между Иоанно-Предтеченским мужским монастырем и римско-католической церковью, построенными в XVII веке. В середине торговой площади возвышается Красная мечеть XIX века. Все храмы действующие. Под звон православных колоколов и песни намаза бойко идет торговля.

- Это живая история, мы ходим тут каждый день, а никто ничего не знает, - поделилась с "РГ" впечатлениями Дарья Беляева. Она участница интернет-сообщества "Лос-Астрахань", которое в апреле инициировало экскурсии по базару. Тур длится около полутора часов, туристы исследуют территорию площадью около трех километров, изучая товары и памятники архитектуры: здание женского духовного училища XIX века, рядом с которым торгуют редисом, и дом купца Мадатова, где сейчас продают канцтовары, а 200 лет назад кутили офицеры.

- Тут можно купить гусят или овса коню, найти корабельную цепь, настоящий узбекский икат и верное средство от мошки. А вот и ореховая трава, моя любимая! - радуется Дарья, подводя группу туристов к прилавку с многоцветьем специй.

Подходить к торговцам самим с фотоаппаратом не стоит. Так, продавщица воблы, заметив, что я снимаю товар, пригрозила разбить мой телефон.

А вот дегустация сыра от Хурмат и меда от Эдика, орехов и сухофруктов. Фото: Ярослав Московкин

Затем - дегустация сыра от Хурмат и меда от Эдика, орехов и сухофруктов, продавцы которых продемонстрировали инновационный способ бесконтактной оплаты: передавали товар и забирали деньги с помощью лопатки на длинной ручке. Терминалов для карты здесь не увидишь, но над многими прилавками - таблички с написанными от руки номерами телефонов для перевода денег.

Завершается экскурсия восточным кофе, сваренным в турке на набережной возле Ямгурчевского моста, названного в честь назначенного Иваном Грозным хана после присоединения Астрахани к России. Восточный аромат, смешиваясь с запахами свежей клубники и брынзы, оставляет яркое послевкусие впечатлений от познавательной прогулки.