В Крыму сток водопадов решили перебросить в водохранилища

Власти просчитывают возможность переброски воды водопадов Южного берега Крыма в два местных водохранилища, что поможет курортным городам и поселкам забыть о проблеме вододефицита в засушливое время. Идея уже нашла поддержку в правительстве РФ. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Несколько мероприятий вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал, - отметил Аксенов. - В том числе переброску воды в Ялте из водопадов в Загорское и Счастливенское водохранилища. Это потребует около 700 миллионов рублей.

Для реализации проекта может потребоваться строительство сети водоводов, ковшовых водозаборов и насосных станций.

Как отметил гидролог, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, сбор всех стекающих с гор вод позволит отказаться от строительства дорогостоящей опреснительной станции.

- Воды Северо-Крымского канала в Ялте никогда не было, и пока правильно использовались все водопады, каптажи и родники, курорт долгие годы обходился без опреснителя. Нужно сделать так, чтоб ни капли пресной воды не уходило в море, - пояснил ученый. - Весь сток водопадов можно подхватывать в нескольких сечениях - сверху, в горах, где он формируется, в среднем течении и уже перед уходом в море. Перехватывать надо все дождевые и поверхностные воды, которые идут по склонам.

Для сохранения собранной воды в засушливые годы можно использовать не только существующие водохранилища, но и построить в горах новые буферные. По данным профессора, доктора технических наук, заведующего кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Крымского федерального университета Ильи Николенко, ежегодно на полуострове в море сбрасывается 200-250 миллионов кубометров воды в год. Это талые, дождевые и сточные воды, которые можно использовать. Для этого можно пойти по пути Израиля, который закольцевал все свои водохранилища в одну сеть, при необходимости перебрасывая ресурс в самые вододефицитные районы.